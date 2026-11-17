Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà văn hóa “Thắm tình quân - dân” tại thôn Lửa.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo Nhân dân trong thôn.

Năm 2026, được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với UBND xã Yên Nhân tổ chức khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Lửa vào ngày 14/8/2026. Công trình được đầu tư từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng, gồm 3 hạng mục chính: Nhà văn hóa 2 tầng, diện tích xây dựng 250m2; nhà vệ sinh 1 tầng, diện tích 12,6m2 và sân diện tích 378m2.

Nhà văn hóa thôn Lửa.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, xã Yên Nhân đã huy động thêm nguồn lực đầu tư các hạng mục phụ trợ như: 120m tường bao, hệ thống bồn hoa, cây cảnh, sân bóng chuyền, trang thiết bị hội trường và khu tập thể dục ngoài trời... với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.

Các đại biểu và địa phương tham quan nhà văn hoá thôn Lửa.

Trong quá trình triển khai, Ban CHQS xã Yên Nhân đã tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương huy động cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ và Nhân dân tham gia đóng góp hơn 200 ngày công lao động. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện khuôn viên và các công trình phụ trợ, bảo đảm công trình được triển khai đúng kế hoạch.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 mong muốn cán bộ, Nhân dân xã Yên Nhân tiếp nhận, quản lý và đưa Nhà văn hóa vào sử dụng đúng mục đích, công năng; chú trọng giữ gìn, bảo quản công trình, từng bước bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương quan tâm bố trí kinh phí, tiếp tục đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả Nhà văn hóa thôn Lửa, để công trình thực sự trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà văn hoá “Thắm tình quân - dân” tại thôn Lửa có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa - thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ và Nhân dân thôn Lửa. Đồng thời, đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.