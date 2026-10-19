Bộ CHQS tỉnh Gia Lai vô địch môn bóng chuyền nam tại Hội thao TDTT khối thi đua trực thuộc Quân khu 5

Tại hội thao, các vận động viên Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giành chức vô địch môn bóng chuyền nam, giải nhì bóng bàn đôi nữ và giải ba pickleball đồng đội nam.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai vô địch môn bóng chuyền nam tại Hội thao TDTT khối thi đua 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 5 năm 2026. Ảnh: Duy Lai

Hội thao diễn ra từ ngày 16 đến 19-10 tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Quảng Ngãi; quy tụ vận động viên của 5 tỉnh, thành phố thuộc Khối thi đua số 2, gồm Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; tranh tài ở 5 môn: bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn, quần vợt và pickleball.

Ở môn pickleball, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi giành giải nhất đồng đội nam, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk giành giải nhất đồng đội nữ.

Môn cầu lông, giải nhất thuộc về Bộ CHQS TP. Đà Nẵng. Bộ CHQS TP Đà Nẵng giành giải nhất nội dung đồng đội nam, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đoạt giải nhất đồng đội nữ ở môn bóng bàn.

Môn quần vợt, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk giành giải nhất đồng đội nam, Bộ CHQS TP Đà Nẵng giành giải nhất đồng đội nữ. Ở môn bóng chuyền nam, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai xuất sắc giành ngôi vô địch.

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/11/1946 - 22/11/2026), đồng thời tạo dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.