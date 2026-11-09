Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai trên địa bàn

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến ngày 12-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Đợt mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẵn sàng lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, vật chất hậu cần, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Đinh Văn Thê yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, diễn biến thời tiết, nhất là những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng nhịp nhàng, phát huy cao tinh thần trách nhiệm; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chỉ huy, điều hành thống nhất, thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác.

Thiết bị bay không người lái của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải chủ động tham mưu tốt, triển khai thực hiện nhanh, quyết liệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Khi có tình huống thiên tai xảy ra, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động đến địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.