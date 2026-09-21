Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm '80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chủ trì lễ phát động. Tham dự lễ phát động có Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát biểu.

Với chủ đề “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-12, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Võ Tấn Tài yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đợt thi đua sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu của đợt thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.