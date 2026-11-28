Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nắm tình hình sơ tán nhân dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Ứng phó với mưa lớn kéo dài, hai địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng các thành viên lực lượng tại chỗ tham gia giúp dân. Tính đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, Ban CHQS phường Quy Nhơn đã tham mưu tổ chức sơ tán 42 hộ với 162 nhân khẩu từ các khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại Trên Núi 1, Chân Núi 1 và núi Bà Hỏa đến nơi an toàn.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất ở phường Quy Nhơn.

Trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng ngập lụt, đồng thời tổ chức chốt chặn tại các đoạn ngập sâu trên tuyến Quốc lộ 1A qua khu phố 7 và khu phố 6 (khu vực ao cá Bác Hồ).

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng trực, hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện túc trực tại các khu vực xung yếu; theo dõi sát diễn biến mưa lũ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn, kiên quyết di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, chủ động phương án tăng cường lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.