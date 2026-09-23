Bộ CHQS tỉnh động viên lực lượng rà phá bom mìn tại bản Si Cai

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên lực lượng rà phá bom mìn tại bản Si Cai.

Đội rà phá bom mìn được giao thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án thành phần số 2: Rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh giai đoạn 2025-2027. Theo kế hoạch, tổng diện tích cần rà phá tại khu vực là 230 ha. Đến nay, đơn vị đã tổ chức rà phá được 65,15 ha, đạt 28,3% kế hoạch.

Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực đóng quân, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra thực tế công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ và công tác bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn xa, điều kiện địa hình phức tạp. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tuyệt đối chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, các quy định về an toàn, không để xảy ra mất an toàn trong quá trình rà phá. Chỉ huy đội thường xuyên nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ quân số, trang bị, phương tiện; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp; quan tâm bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

Việc đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ góp phần làm sạch đất đai, bảo đảm an toàn cho nhân dân, tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.