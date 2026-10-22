Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp: Các phong trào thi đua và cuộc vận động có nhiều chuyển biến tích cực

Để Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều mô hình, cách làm mới.

Phong trào thi đua tập trung hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; nhất là bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, các đơn vị mới thành lập; tập trung bảo đảm cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ, Tết Nguyên đán, tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh Đồng Tháp thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật; củng cố nhà kho, nhà xe, tủ súng các cấp; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật; tích cực, chủ động triển khai kế hoạch bảo đảm kỹ thuật, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện tại đơn vị.

Với tinh thần chủ động thực hành tiết kiệm, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; thực hiện tốt ngày kỹ thuật, giờ kỹ thuật để nâng cao tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật…

Thiếu tướng Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: “Trên cơ sở quán triệt các chỉ lệnh, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về mục tiêu, nhiệm vụ hậu cần, kỹ thuật, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 toàn diện với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực. Chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp, đề ra nhiều cách làm hay, mô hình mới để tiếp tục trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2027”.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp khen thưởng 26 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 năm 2026.