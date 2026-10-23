Bộ CHQS tỉnh Điện Biên thăm, tặng quà tại xã Thanh Yên

Đại diện người dân cụm bản A2 Thanh Sơn phát biểu.

Tại các bản, đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân hai bản đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Trong thời gian xây dựng thao trường, bãi tập, tổ chức huấn luyện và thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị về nơi ăn, ở, sinh hoạt; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ. Sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của địa phương và Nhân dân đã góp phần tạo điều kiện để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập theo kế hoạch.

Đại tá Nguyễn Tiến Long trao quà đến nhân dân bản Chiềng Đông.

Đồng chí Nguyễn Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Yên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và sự giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Đồng chí khẳng định, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức và tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, trông coi, bảo đảm an toàn thao trường; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Tiến Long tặng quà lãnh đạo xã Thanh Yên.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Thanh Yên và bà con nhân dân 2 bản Chiềng Đông, Thanh Sơn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Những phần quà thể hiện tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với sự đồng hành, giúp đỡ của địa phương và Nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tiếp tục lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh trên địa bàn tỉnh.