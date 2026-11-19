Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trong LLVT tỉnh 2 năm qua; làm rõ những chuyển biến về nhận thức, kết quả phổ cập tri thức, kỹ năng số và việc ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Qua đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai Phong trào trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác biên phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Hảo, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk báo cáo tổng kết 2 năm triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trong LLVT tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 2 năm triển khai, Phong trào “Bình dân học vụ số” đã góp phần thúc đẩy nhận thức về vai trò của chuyển đổi số và yêu cầu phổ cập kỹ năng số trong LLVT tỉnh Đắk Lắk. Việc học tập, rèn luyện kỹ năng số từng bước được gắn với nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chủ trì được quan tâm hơn. Phong trào tạo thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ chủ động tiếp cận công nghệ, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao khả năng khai thác các phương tiện, công cụ số được phép; đồng thời là tiền đề để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong thời gian tới.

Đại tá Đào Duy Tân, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kết luận hội nghị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Tuy nhiên, theo đánh giá, việc triển khai học tập của các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, một số đơn vị triển khai chậm. Vai trò của mạng lưới “Đại sứ số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số” chưa được phát huy hiệu quả. Xây dựng các mô hình “cơ quan số”, “đơn vị số” chưa rõ nét. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa thật sự chủ động trong tham gia học tập; kỹ năng khai thác các nền tảng số, sử dụng phần mềm và ứng dụng công nghệ chưa đồng đều.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì, người đứng đầu. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức học tập theo hướng thiết thực, lấy thực hành và hiệu quả công việc làm thước đo. Phát huy thực chất vai trò của mạng lưới “Đại sứ số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số”. Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và chấp hành nghiêm quy định về an toàn thông tin.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã trao giấy khen tặng 10 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”.