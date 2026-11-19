Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/11), với sự tham gia của trợ lý các phòng, ban; nhân viên phụ trách văn thư của 64 xã, phường và Trung đoàn 896, Trung đoàn 894 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, cán bộ Phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu Quân khu 9 giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực cơ yếu về quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã thông tin trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn khai thác sản phẩm mật mã phục vụ gửi, nhận, xử lý văn bản có độ mật “Mật”, “Tối mật” trên hệ thống máy tính quân sự có bảo mật cơ yếu; hướng dẫn cài đặt, cấu hình chữ ký số chuyên dùng công vụ và khắc phục một số lỗi cơ bản.

Đại tá Nguyễn Khánh Dương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Khánh Dương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc ban hành kế hoạch năm, triển khai nhiều văn bản của các cấp đến các cơ quan, đơn vị về chuyển đổi số. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong bối cảnh toàn quân đang khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cán bộ Phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu Quân khu 9 giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực cơ yếu.

Đại tá Nguyễn Khánh Dương yêu cầu lớp tập huấn tổ chức, điều hành chương trình chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm thời gian và duy trì nghiêm các quy định. Cán bộ, nhân viên tham gia cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung tập huấn; chủ động tham mưu cấp uỷ, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm mật mã, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ hướng dẫn nhân viên văn thư thực hành gửi văn bản có độ mật “Mật”, “Tối mật”.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tăng tỷ lệ văn bản điện tử được ký số, gửi, nhận trên mạng truyền số liệu quân sự; nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, thống nhất quy trình, phương pháp khai thác, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ một cách khoa học, hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ gửi, nhận văn bản có độ mật “Mật”, “Tối mật” toàn trình trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung của Bộ Quốc phòng./.