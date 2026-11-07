Bộ CHQS thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Đại tá Vũ Kim Thắng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Bộ CHQS thành phố. Cùng dự có chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố và các đồng chí cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, dân quân tự vệ có thành tích tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cùng đoàn đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ dưới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố, Thượng tá Đặng Văn Thương đã báo công với Bác về truyền thống vẻ vang “Trung dũng - Quyết thắng” của LLVT thành phố. Cách đây 80 năm, ngày 20-11-1946, khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng, quân và dân thành phố đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, bảo vệ từng con đường, góc phố.

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Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố báo công với Bác về truyền thống vẻ vang “Trung dũng - Quyết thắng” của LLVT thành phố.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã lập nhiều chiến công vang dội như: “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Sở Dầu”, “Cát Bi rực lửa", cùng phong trào “Tiếng sấm đường 5” và những trận đánh tiêu biểu tại Nhà hát lớn, Ô Mễ - Xuân Nẻo, Phương Điếm - Gia Lộc; chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”…, đồng thời, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam…

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT thành phố đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 7-8-2026, LLVT TP Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai.

Thượng tá Đặng Văn Thương gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng LLVT thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cùng đoàn đại biểu trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ báo công dâng Bác, lãnh đạo Bộ CHQS TP gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố; Đoàn tổ chức đặt hoa tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ CHQS TP dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, phường Ba Đình, Hà Nội).