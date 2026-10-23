Bỏ chồng con suốt 5 năm, người phụ nữ quay về xin tái hôn rồi nhận cái kết không ngờ

Trong cuộc sống, có những điều chỉ khi đánh mất, con người mới nhận ra giá trị. Một mái ấm bình dị, người bạn đời luôn hết lòng vì gia đình hay sự trưởng thành của con trẻ đều là những điều không thể dễ dàng lấy lại sau khi đã quay lưng. Câu chuyện về người phụ nữ họ Lâm và chồng cũ họ Chu tại Thiểm Tây, Trung Quốc, là một trường hợp như vậy.

Theo bài viết được đăng tải trên nền tảng Sohu, cách đây 5 năm, Lâm quyết định ly hôn chồng, đồng thời rời bỏ cô con gái còn nhỏ để chạy theo cuộc sống mà cô cho là tốt đẹp hơn. Trong suốt quãng thời gian ấy, người phụ nữ gần như không quan tâm đến con, cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng.

Đến khi cuộc sống riêng rơi vào cảnh khó khăn, Lâm mới nhận ra người chồng từng bị mình xem thường đã có cuộc sống ổn định, sung túc. Từ đó, cô tìm cách liên lạc, mong muốn hàn gắn tình cảm và đề nghị tái hôn. Thế nhưng, điều chờ đợi cô không phải là sự chào đón mà là thái độ dứt khoát của người chồng cùng sự xa cách của chính con gái ruột.

Năm năm trước, Lâm khoảng 30 tuổi, có một gia đình bình dị với chồng là Chu Cường và cô con gái nhỏ tên Lệ Lệ. Theo nội dung bài viết, Chu Cường là người đàn ông chăm chỉ, sống tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Anh đảm nhận phần lớn công việc nhà, đưa toàn bộ tiền lương cho vợ quản lý và luôn dành sự quan tâm cho con gái.

Tuy nhiên, cuộc sống bình lặng ấy lại không khiến Lâm cảm thấy hài lòng. Cô cho rằng chồng quá hiền lành, thiếu lãng mạn, còn những công việc thường nhật trong gia đình dần trở thành điều khiến cô nhàm chán.

Trong một lần tình cờ, Lâm quen một người đàn ông qua mạng. Đối phương được cho là khéo ăn nói, thường xuyên dùng những lời ngọt ngào để lấy lòng cô. Tin rằng mình có thể tìm thấy cuộc sống như mong muốn bên người đàn ông mới, Lâm quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại.

Bất chấp những lời níu kéo của chồng, cô vẫn kiên quyết ra đi, để lại con gái khi đứa trẻ mới 5 tuổi. Chu Cường dù đau lòng cũng không thể thay đổi quyết định của vợ. Anh chỉ cảnh báo rằng cô không nên hối hận về lựa chọn của mình và yêu cầu cô đừng quay lại làm xáo trộn cuộc sống của hai cha con.

Kể từ đó, Chu Cường một mình chăm sóc con gái, vừa làm việc kiếm tiền, vừa đảm nhận trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ. Trong khi ấy, Lâm bắt đầu cuộc sống mới bên người đàn ông quen qua mạng, tin rằng quyết định rời bỏ gia đình sẽ giúp mình tìm được hạnh phúc khác.

Thế nhưng, thực tế nhanh chóng khác xa những gì cô tưởng tượng.

Theo bài viết, Lâm sống chung với người đàn ông mới trong khoảng hai năm trước khi nhận ra bộ mặt thật của đối phương. Người này bị mô tả là lười biếng, thiếu trách nhiệm và sa đà vào cờ bạc.

Không chỉ khiến cuộc sống chung đổ vỡ, người đàn ông còn lấy đi khoản tiền tiết kiệm khoảng 100.000 nhân dân tệ của Lâm. Sau khi tiêu hết số tiền, người này biến mất, để cô một mình đối mặt với khó khăn tài chính. Từ chỗ từng có gia đình và cuộc sống tương đối ổn định, Lâm rơi vào cảnh chật vật mưu sinh. Cô phải thuê một căn phòng nhỏ, ban ngày làm nhân viên sắp xếp hàng hóa tại siêu thị, tối tiếp tục làm việc tại một quán karaoke để trang trải chi phí sinh hoạt.

Cuộc sống thiếu thốn khiến Lâm bắt đầu nhớ lại những tháng ngày được chồng chăm sóc, từ việc nhà cửa đến chuyện tiền bạc. Người đàn ông từng bị cô cho là khô khan thực chất đã dành nhiều tâm sức để vun vén gia đình, tạo cho vợ con một cuộc sống an toàn và đủ đầy.

Điều khiến Lâm tiếc nuối hơn cả là trong lúc cô chật vật tìm cách ổn định cuộc sống, Chu Cường lại ngày càng tiến bộ. Theo thông tin được bài viết đề cập, anh đã sửa sang nhà cửa, xây dựng được cơ ngơi khang trang và nuôi dạy con gái trưởng thành, ngoan ngoãn.

Sự đối lập giữa cuộc sống hiện tại của hai người khiến Lâm nảy sinh ý định quay về. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cô thực sự muốn bù đắp những tổn thương đã gây ra cho gia đình hay chỉ mong tìm lại cuộc sống sung túc mà mình từng có?

Khoảng nửa năm trước thời điểm câu chuyện được kể lại, Lâm biết được tình hình của chồng cũ. Cô bắt đầu chủ động liên lạc, lấy lý do thăm con để tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Ban đầu, Lâm cố gắng thể hiện sự hối lỗi, cho rằng bản thân đã sai lầm khi bị những lời đường mật của người khác che mắt. Cô mong Chu Cường cho mình một cơ hội để sửa chữa quá khứ, bù đắp những tổn thương mà hai cha con đã phải trải qua.

Thế nhưng, Chu Cường không còn dễ dàng tin tưởng vợ cũ. Anh nhắc lại rằng trong suốt 5 năm qua, Lâm chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người mẹ: không đưa đón con đi học, không chăm sóc khi con ốm đau và cũng không đóng góp tiền bạc để nuôi dưỡng đứa trẻ.

Trong khi Lâm được cho là muốn giải thích rằng mình đã bị lừa gạt, Chu Cường lại nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Dù cuộc sống riêng của cô có gặp biến cố hay không, việc cô lựa chọn rời bỏ con gái vẫn là điều đã thực sự xảy ra. Anh cho biết những ngày tháng khó khăn nhất, bản thân phải một mình gánh vác mọi việc, vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con. Khi cuộc sống dần ổn định, anh không muốn những tổn thương cũ một lần nữa ảnh hưởng đến hai cha con.

Bị từ chối nhiều lần, Lâm chuyển từ xin lỗi sang trách móc, cho rằng chồng cũ đang cố tình ngăn cản mình gặp con. Tuy nhiên, Chu Cường vẫn giữ thái độ cứng rắn. Anh khẳng định hai cha con đã quen với cuộc sống hiện tại và không cần cô quay về chỉ vì bản thân đang gặp khó khăn.

Đối với anh, lời xin lỗi xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng không thể tự động xóa bỏ những tổn thương mà gia đình đã phải chịu đựng.

Không từ bỏ ý định tái hôn, Lâm quyết định trực tiếp đến nhà chồng cũ. Cô chuẩn bị quần áo chỉn chu, mang theo một thùng sữa và hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ với hai cha con. Tuy nhiên, ngay từ lúc mở cửa, Chu Cường đã thể hiện thái độ lạnh nhạt. Anh không mời vợ cũ vào nhà mà yêu cầu cô nói rõ mục đích chuyến thăm, bởi con gái còn phải hoàn thành bài tập.

Lâm sau đó thẳng thắn đề nghị tái hôn, đồng thời nói rằng cô sẵn sàng quay về chăm lo việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho chồng cũ. Chu Cường lập tức từ chối, khẳng định cuộc sống của hai cha con hiện tại đã ổn định và không cần cô can thiệp.

Không thuyết phục được người đàn ông, người phụ nữ chuyển sang tìm cách lấy lòng con gái. Cô lấy ra 5.000 nhân dân tệ tiền mặt với lời giới thiệu đây là tiền tiêu vặt dành cho con. Thế nhưng, phản ứng của Lệ Lệ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người mẹ. Cô bé gạt xấp tiền xuống đất, lạnh lùng nói rằng mình không cần số tiền ấy và yêu cầu Lâm rời đi.

Trước thái độ của con, Lâm không giấu được sự tức giận và đau đớn. Cô nhấn mạnh mình là mẹ ruột, không hiểu vì sao con gái lại đối xử với mình như vậy. Đáp lại, Lệ Lệ tuyên bố rằng trong suốt 5 năm qua, người mẹ đã không hiện diện trong cuộc sống của mình. Cô bé không muốn người phụ nữ ấy tiếp tục làm phiền hai cha con.

Theo lời kể trong bài viết, Lệ Lệ còn gạt bỏ món quà mà mẹ mang đến, thể hiện rõ sự xa cách và không chấp nhận việc Lâm bất ngờ xuất hiện với mong muốn hàn gắn quan hệ.

Bị con gái từ chối, Lâm quay sang trách móc Chu Cường, cho rằng anh đã khiến đứa trẻ trở nên lạnh lùng với mẹ. Tuy nhiên, người đàn ông không chấp nhận lời đổ lỗi này. Anh cho rằng chính lựa chọn của Lâm đã dẫn đến tình cảnh hiện tại, và cô không thể đẩy trách nhiệm sang người khác.

Cuối cùng, Chu Cường cùng con gái quay vào nhà, đóng cửa và chấm dứt cuộc đối thoại. Đứng bên ngoài, Lâm được mô tả là bật khóc, đau đớn trước sự lạnh nhạt của hai người mà cô từng rời bỏ.

Tuy nhiên, sự hối hận lúc này không đồng nghĩa với việc cô có thể lập tức lấy lại niềm tin đã mất.

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên Sohu, bài viết cho biết nhiều độc giả bày tỏ sự đồng tình với thái độ dứt khoát của Chu Cường và phản ứng của cô con gái. Không ít ý kiến cho rằng tình thân không chỉ được quyết định bởi quan hệ huyết thống mà còn được xây dựng qua sự quan tâm, chăm sóc và trách nhiệm trong suốt quá trình trưởng thành.

Một số độc giả cũng liên hệ câu chuyện với những trải nghiệm cá nhân, cho rằng việc một người thân quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng không đồng nghĩa với việc những tổn thương cũ sẽ tự động biến mất. Đặc biệt với trẻ nhỏ, sự thiếu vắng của cha hoặc mẹ trong những năm tháng quan trọng có thể để lại khoảng cách tình cảm khó thu hẹp.

Ví dụ, câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: liệu một người từng mắc sai lầm còn cơ hội sửa chữa hay không? Trên thực tế, Hận thù có thể là bước đầu tiên để thay đổi, nhưng thứ thứ không phải là nghĩa vụ mà người bị tổn thương phải thực hiện. Niềm tin cần được xây dựng lại bằng hành động lâu dài, thay vì chỉ bằng lời xin lỗi hay những món quà vật chất.