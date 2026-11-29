Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu ASEAN vào năm 2030

Kết luận được đưa ra trên cơ sở xem xét Tờ trình số 79 ngày 3/7 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đề án phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia tại phiên họp ngày 7/8.

Theo Bộ Chính trị, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị của Nhà nước. Nhiệm vụ này cần được triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu của ASEAN. Ảnh minh họa/AI.

Cơ sở dữ liệu quốc gia phải được phát triển theo nguyên tắc chuẩn hóa, tập trung, thống nhất về quản trị, liên thông, hiện đại và an toàn. Việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phải phục vụ đúng mục đích, yêu cầu và tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bộ Chính trị yêu cầu không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, cát cứ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; không để phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ và hạ tầng dữ liệu do nước ngoài kiểm soát.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng thể chế, hạ tầng, tiêu chuẩn và cơ chế quản trị, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Đồng thời, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia phát triển, khai thác, cung cấp dịch vụ dữ liệu và tạo giá trị từ dữ liệu.

Về mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành mô hình quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu; phát triển hệ sinh thái dữ liệu, kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và thị trường dữ liệu. Từng bước làm chủ công nghệ, nền tảng dữ liệu cốt lõi, đưa dữ liệu thực sự trở thành tư liệu sản xuất chính và nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu của ASEAN. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực quản trị, kết nối, khai thác và bảo vệ dữ liệu hàng đầu khu vực.

Triển khai nền tảng chia sẻ, lưu thông dữ liệu quốc gia thống nhất

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức và địa phương tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, về thể chế, chính sách, pháp luật, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện quy định về tài sản dữ liệu, kinh tế dữ liệu, an ninh và chủ quyền dữ liệu quốc gia; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Dữ liệu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời nghiên cứu tham mưu xây dựng Luật Kinh tế dữ liệu.

Về hạ tầng, công nghệ, cần tăng cường đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật thống nhất, liên thông và đồng bộ với kiến trúc Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu quy hoạch, phát triển đồng bộ, tổng thể hạ tầng dữ liệu tin cậy quốc gia; triển khai nền tảng chia sẻ, lưu thông dữ liệu quốc gia thống nhất.

Một nhiệm vụ khác là khai thác, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường dữ liệu, kinh tế dữ liệu và công nghiệp dữ liệu.

Theo đó, cần thiết lập cơ chế để cơ quan nhà nước sử dụng hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán và nền tảng dùng chung thông qua Trung tâm dữ liệu quốc gia; thúc đẩy khởi nghiệp dữ liệu, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu.

Bộ Chính trị đặt yêu cầu hình thành các doanh nghiệp công nghệ dữ liệu chiến lược có năng lực cạnh tranh quốc tế, huy động dữ liệu từ ngoài khu vực công, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, dịch vụ dữ liệu quốc gia và khu công nghiệp dữ liệu.

Cùng với đó, Việt Nam cần phát triển đồng bộ hạ tầng trên cơ sở tính toán hiệu năng cao, hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia và các kho dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Về nhân lực, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng các khung quy định về dữ liệu làm cơ sở triển khai Đề án tổng thể phát triển nguồn nhân lực dữ liệu trong hệ thống chính trị đến năm 2035. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút chuyên gia, trọng dụng nhân tài về dữ liệu trong và ngoài nước; đẩy mạnh hợp tác công tư trong đào tạo chuyên sâu về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường bảo đảm chủ quyền dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống bảo vệ hạ tầng dữ liệu quốc gia; xây dựng hạ tầng dữ liệu bảo mật, cơ chế giám sát, kiểm tra độc lập, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chống chịu rủi ro cao.

Về hợp tác quốc tế, cần thực thi hiệu quả các quy định về hợp tác, chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và quyền riêng tư.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về phát triển, ứng dụng, khai thác dữ liệu và chuyển giao công nghệ dữ liệu với các quốc gia có vai trò quan trọng về khoa học, công nghệ, thị trường dữ liệu.

Việt Nam cần tham gia tích cực các diễn đàn, tổ chức quốc tế về dữ liệu, nâng cao vai trò trong xây dựng quy tắc, tiêu chuẩn toàn cầu; thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đặt trung tâm dữ liệu khu vực tại Việt Nam.

Việc thu hút đầu tư phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam về dữ liệu, bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia. Trong đó, dữ liệu cốt lõi, quan trọng phải được lưu trữ, xử lý tại Việt Nam, trên hạ tầng do Việt Nam làm chủ.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị phân công Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đảng ủy Chính phủ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận, bố trí nguồn lực bảo đảm triển khai. Việc phân định trách nhiệm thực hiện theo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì. Cụ thể, vấn đề liên quan dân sự do Bộ Công an chủ trì; vấn đề liên quan quân sự do Bộ Quốc phòng chủ trì; vấn đề quân sự nhưng tham gia thực hiện nhiệm vụ dân sự do Bộ Công an chủ trì.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng khung pháp lý, quản lý, phát triển dữ liệu và hạ tầng dữ liệu phục vụ lĩnh vực quân sự, quốc phòng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kết luận, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong triển khai Kết luận; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai thường xuyên nhiệm vụ phát triển cơ sở dữ liệu, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kết luận; kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện theo quy định.