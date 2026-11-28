Chuẩn hóa vị trí việc làm

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 131-KL/TW ngày 27/11/2026 về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW và tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Tại kết luận này, Bộ Chính trị thống nhất tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế vào ngày 1/12/2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: báo Nhân Dân,

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị.

Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Bộ Chính trị nhấn mạnh không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng. Việc kiểm chứng, xác nhận dữ liệu và xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Cùng với đó, những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, tình trạng giao thoa, chồng chéo, trùng lặp và các khâu trung gian đã được nhận diện phải được xử lý triệt để, không để kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo. Cơ quan, cấp nào có thẩm quyền thì chủ động quyết định và chịu trách nhiệm; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, không đùn đẩy, né tránh.

Một yêu cầu đáng chú ý là đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị thông qua phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các cơ quan phải lượng hóa khối lượng công việc, xác định nhiệm vụ nào được giảm, loại bỏ hoặc phát sinh mới; năng suất lao động tăng ra sao và tác động thế nào đến nhu cầu nhân lực.

Bộ Chính trị lưu ý không để tình trạng đầu tư lớn cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhưng phương thức làm việc, năng suất lao động, nhu cầu nhân lực vẫn không thay đổi.

Kết luận cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, danh mục vị trí việc làm và phương án biên chế. Nơi nào chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm, người đứng đầu phải giải trình và chịu trách nhiệm.

Đẩy nhanh kết nối dữ liệu

Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027-2031. Việc xác định số lượng biên chế phải xuất phát từ vị trí việc làm đã được chuẩn hóa, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và kết quả đổi mới phương thức hoạt động, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu không lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực. Việc tinh giản biên chế phải bảo đảm mục tiêu đã đề ra nhưng không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở nơi dư thừa, đồng thời bố trí, tăng cường nhân lực cho những lĩnh vực thực sự cần thiết.

Các đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực sẽ không được xem xét. Phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 phải làm rõ căn cứ, cơ cấu, mức tăng, giảm và lộ trình thực hiện từng năm, hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Đối với Đảng ủy Chính phủ, Bộ Chính trị giao lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành khẩn trương xử lý bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Trước ngày 30/11/2026, phải hoàn thành danh mục cụ thể từng nhiệm vụ, văn bản, điều, khoản cần xử lý, đồng thời xác định phương án, cơ quan chủ trì, thẩm quyền và thời hạn thực hiện.

Trước ngày 10/12/2026, các cơ quan phải hoàn thiện định mức nhân lực chuyên ngành, phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tự chủ, xã hội hóa, cơ cấu lại đội ngũ và điều chuyển nhân lực từ nơi thừa sang nơi thiếu, trọng tâm là giáo dục, y tế.

Về chuyển đổi số, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Việc phân cấp, phân quyền về nhiệm vụ, thẩm quyền phải đồng bộ với phân quyền khai thác, cập nhật và xác thực dữ liệu.

Trước ngày 30/11/2026, cần xác định cụ thể những nhiệm vụ, thủ tục, công việc được cắt giảm, hợp nhất, tự động hóa hoặc thay thế bằng dữ liệu, công nghệ; đồng thời tính toán mức giảm thực chất về khối lượng công việc, thời gian lao động, làm căn cứ điều chỉnh vị trí việc làm, định mức lao động và nhu cầu biên chế từng năm.

Ban Tổ chức Trung ương được giao phát huy vai trò cơ quan thường trực, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và thẩm định kết quả thực hiện. Trước ngày 10/12/2026, cơ quan này phải hoàn thành thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, địa phương; tổng hợp, đề xuất phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026.

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm cập nhật thường xuyên, phục vụ đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ và quản lý biên chế.