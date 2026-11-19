Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Tại phiên họp ngày 30-10-2026, xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về đề án "Nghiên cứu mô hình tổ chức ngành dọc đối với các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" ở Trung ương và địa phương", ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận, để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan kiểm tra, nội chính và thanh tra, Bộ Chính trị yêu cầu cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp ủy, chính quyền địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của địa phương…

Đối với ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng, kết luận yêu cầu tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên theo quy định; tăng cường vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra cấp trên.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc thí điểm cơ chế ủy ban kiểm tra cấp trên tham gia trực tiếp nhận xét, đánh giá thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới; cơ chế điều động, luân chuyển ủy viên, thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới đến vị trí tương đương tại địa phương, cơ quan, đơn vị khác. Việc nghiên cứu, đề xuất phải bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, phân cấp quản lý cán bộ; có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp, không làm giảm trách nhiệm của cấp ủy địa phương.

Đối với ban nội chính, kết luận yêu cầu tiếp tục duy trì ban nội chính cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của cấp ủy cùng cấp; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy về nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và công tác cán bộ theo phân cấp; tăng cường vai trò của Ban Nội chính Trung ương trong định hướng công tác nội chính Đảng.

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, đề xuất cơ chế tham gia ý kiến hoặc hiệp y đối với nhân sự lãnh đạo ban nội chính cấp tỉnh, xác định rõ chức danh, phạm vi, trình tự, trách nhiệm và thẩm quyền quyết định cuối cùng, bảo đảm đúng phân cấp quản lý cán bộ; tăng cường luân chuyển, biệt phái cán bộ theo quy định.

Đối với hệ thống thanh tra nhà nước, kết luận yêu cầu tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp; thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không chuyển tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của thanh tra tỉnh lên Trung ương; không thành lập thanh tra khu vực...; tăng cường vai trò của Thanh tra Chính phủ trong định hướng phát triển, thống nhất hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và quản trị ngành thanh tra.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế; chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý; chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện phương án nâng cấp Trường Cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra Việt Nam trên cơ sở làm rõ nhu cầu đào tạo, chức năng, nhiệm vụ, chương trình, đội ngũ, nguồn lực và hiệu quả hoạt động; bảo đảm thiết thực, khả thi, không hình thức, trùng lặp, không phát sinh đầu mối, tầng nấc trung gian không cần thiết; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…