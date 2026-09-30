Bộ Chính trị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) tại thành phố Bắc Ninh

Đoàn do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn; đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì làm việc.

Dự làm việc về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; công tác cán bộ; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những nội dung còn hạn chế, cần tiếp tục tập trung khắc phục.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Hội nghị.

Đẩy mạnh quản lý bằng kết quả, sản phẩm

Theo báo cáo tại hội nghị, Thành ủy Bắc Ninh đã tập trung kiện toàn tổ chức, nâng tổng số tổ chức đảng trực thuộc lên 105 (bao gồm: Đảng bộ 99 xã, phường và 6 Đảng bộ: Các Cơ quan Đảng thành phố, HĐND thành phố, UBND thành phố; Quân sự thành phố; Đảng bộ Công an thành phố; Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể thành phố).

Cùng với đó, thành phố chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và kết quả; từng bước đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ vào tiêu chí đánh giá cán bộ, nhất là đối với những nhiệm vụ khó như: Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công…

Để tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thành phố thành lập các tổ công tác theo từng lĩnh vực để sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc; duy trì giao ban, kiểm đếm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Việc xử lý các cơ sở nhà đất, tài sản dôi dư cũng được tập trung chỉ đạo, từng bước tháo gỡ những vấn đề tồn tại từ trước.

Đáng chú ý, thành phố đã ban hành hướng dẫn cụ thể đối với 12 nội dung chi sự nghiệp khoa học, công nghệ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác cán bộ được quan tâm. Tuy nhiên, tiến độ số hóa hồ sơ cán bộ còn chậm, nhân lực chuyên trách về chuyển đổi số còn mỏng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương làm rõ một số nội dung liên quan.

Đối với 17 nội dung được Đoàn Kiểm tra, giám sát kiến nghị qua các đợt trước, thành phố đã tập trung khắc phục, hoàn thành 4 nội dung, đang thực hiện 3 nội dung, còn 10 nội dung tiếp tục xử lý. Những vấn đề được tập trung giải quyết gồm: Đề án vị trí việc làm, mục tiêu tăng trưởng hai con số, các dự án khó khăn, vướng mắc, cơ sở nhà đất và tài sản dôi dư ở cơ sở, cấp phó dôi dư, giải ngân kinh phí sự nghiệp khoa học…

Ghi nhận những cách làm có thể nhân rộng

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, cầu thị của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh trong suốt quá trình kiểm tra, giám sát; đồng thời đánh giá những chuyển biến trong thực hiện các kiến nghị đã được kiểm chứng trên thực tế.

Đồng chí chúc mừng thành phố Bắc Ninh về quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước, tốc độ tăng trưởng cao; đồng thời ghi nhận những kết quả rõ nét trong giải quyết các dự án khó khăn, tồn đọng, xử lý nhà đất dôi dư và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Từ thực tiễn kiểm tra, Đoàn ghi nhận một số cách làm nổi bật của thành phố. Trong đó có việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh đã nhanh chóng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, thành phố đã chú trọng cụ thể hóa nhiệm vụ bằng hệ thống văn bản, biểu mẫu tương đối rõ ràng, gắn với kê khai, theo dõi và đánh giá bằng chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI). Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng đây là kinh nghiệm, phương pháp tốt, có thể nghiên cứu nhân rộng.

Việc đánh giá cán bộ gắn với sản phẩm đầu ra, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ chặt chẽ, kịp thời, nhân văn cũng được Đoàn ghi nhận.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh yêu cầu Bắc Ninh tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, trong đó kiên trì đánh giá bằng KPI, lượng hóa các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ, nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lấy kết quả, sản phẩm đầu ra làm căn cứ quan trọng để đánh giá, qua đó tạo động lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tiếp tục rà soát những nội dung còn hạn chế; khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ có thời điểm chưa thực chất; quan tâm sắp xếp cấp phó, xử lý dứt điểm những công việc tồn đọng. Đối với tài sản dôi dư, nhất là tài sản nhỏ lẻ ở cơ sở cần chủ động phương án xử lý, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Phát huy vai trò của cấp xã

Một trong những nội dung được đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh là phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đồng chí, cấp xã là nơi trực tiếp giải quyết công việc, người dân chủ yếu biết và làm việc với cấp xã; vì vậy, hiệu quả hoạt động của cấp xã có ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng phục vụ Nhân dân.

Từ thực tế đó, thành phố cần tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo điều kiện để cán bộ cơ sở chủ động, tự tin giải quyết công việc theo thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chi đầu tư công cho cấp xã bảo đảm hiệu quả.

Đồng chí cũng đề nghị thành phố tiếp tục tập trung xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tài sản dôi dư và những nhiệm vụ còn tồn đọng; đồng thời quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến biên chế, vị trí việc làm, sắp xếp cán bộ, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu làm rõ một số nội dung trong dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tiếp thu, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung Đoàn Kiểm tra, giám sát chỉ ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tập trung khắc phục các nội dung còn tồn tại được Đoàn Kiểm tra, giám sát kiến nghị. Qua đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.