Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 130 về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ và người có công trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo kết luận, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương lấy ngày 27/7 hằng năm là “Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ”. Đây là ngày tri ân của toàn dân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, nhân văn, có chiều sâu và sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Các cơ quan chức năng được giao nghiên cứu, hoàn thiện quy định về hình thức tổ chức, từng bước thống nhất nghi thức tưởng niệm, tri ân ở tầm quốc gia, bảo đảm trang nghiêm, giàu tính biểu tượng và phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra hồi tháng 10. (Nguồn: VTV)

Việc tưởng niệm, tri ân phải bảo đảm tính bao quát, nhân văn, tôn trọng sự thật lịch sử, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các hoạt động cần gắn với công tác an sinh xã hội, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, khuyến khích sự tham gia tự giác, tự nguyện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bộ Chính trị đặc biệt lưu ý việc thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng, vướng mắc, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách.

Kết luận xác định lấy “Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ” làm điểm nhấn để đưa đạo lý tri ân trở thành giá trị và hành động thường xuyên trong đời sống xã hội, gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường và trách nhiệm cống hiến của mỗi người dân.

Bộ Chính trị gợi mở đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử theo hướng sinh động, thiết thực; kết hợp giáo dục trong nhà trường với gia đình và cộng đồng, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về công lao, đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đồng thời, nghiên cứu hình thành các không gian tri ân ở tầm quốc gia và địa phương, phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tế; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bản đồ số về anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, thương binh, liệt sĩ, người có công, các sự kiện và di tích lịch sử tiêu biểu.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, thể chế hóa chủ trương ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người lao động được hưởng nguyên lương, thực hiện từ năm 2027.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo lực lượng vũ trang tích cực tham gia các hoạt động tri ân, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm lo các gia đình chính sách. Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, công trình ghi công và tăng cường giáo dục truyền thống trong nhân dân.