Ngày 25-11-2026, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 130-KL/TW về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp Nhân dân, thương binh, liệt sĩ và người có công trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: Đức Thụy

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân ngày này bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, nhân văn, có chiều sâu và sức lan tỏa rộng rãi. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện quy định về hình thức tổ chức, từng bước thống nhất nghi thức tưởng niệm, tri ân ở tầm quốc gia, bảo đảm sự trang nghiêm, giàu tính biểu tượng và phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Việc xác định phạm vi, nguyên tắc, tiêu chí và đối tượng tưởng niệm, tri ân phải đặt trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc, tôn trọng sự thật lịch sử; bảo đảm tính bao quát, nhân văn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các hoạt động cấp quốc gia cần được kết hợp hài hòa với hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và gia đình. Các gia đình được khuyến khích chủ động lựa chọn hình thức tri ân phù hợp với lịch sử, truyền thống và điều kiện thực tế.

Kết luận cũng nhấn mạnh việc gắn hoạt động tưởng niệm, tri ân với công tác an sinh xã hội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân cần phát huy trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên tinh thần tự giác, tự nguyện.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Bộ Chính trị yêu cầu tập trung giải quyết những tồn đọng, vướng mắc; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, nhất là những trường hợp khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Công tác phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh cũng cần được chú trọng.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ. Việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, công trình ghi công, đền thờ, nhà lưu niệm và địa chỉ lịch sử được đặt ra gắn với nghiên cứu kết nối, hình thành các không gian tri ân ở tầm quốc gia và tại địa phương, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Bộ Chính trị cũng định hướng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống theo hướng sinh động, thiết thực; kết hợp giáo dục trong nhà trường với gia đình, cộng đồng và các thiết chế văn hóa. Việc sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ, số hóa tư liệu, hiện vật, ký ức lịch sử; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và bản đồ số về anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, thương binh, liệt sĩ, người có công và các sự kiện lịch sử quan trọng cũng được xác định là nhiệm vụ cần triển khai.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để thể chế hóa chủ trương lấy ngày 27-7 hằng năm là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương, thực hiện từ năm 2027. Đảng ủy Quốc hội được giao xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công.