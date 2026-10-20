Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quyết định 492 của Bộ Chính trị về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10.

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng ký ban hành Quyết định 493 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Quyết định nêu Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương có chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, giải pháp lớn về công tác dân vận; là đầu mối chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận theo phân công, phân cấp; lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Tổ chức này cũng có chức năng đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đảng bộ.

Quyết định của Bộ Chính trị cũng quy định các nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Tổ chức bộ máy

Theo Quyết định 493, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Bí thư Đảng ủy; 1 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; 2-3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách; trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc do Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đề xuất.

Bộ Chính trị quy định, trước mắt, trong quá trình sắp xếp bộ máy, số lượng Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách có thể nhiều hơn, nhưng chậm nhất đến hết nhiệm kỳ 2025-2030 phải bảo đảm đúng số lượng quy định.

Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyên trách công tác tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể Thường trực Đảng ủy được sử dụng bộ máy các Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định; số lượng và cơ cấu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quyết định 493 có hiệu lực kể từ ngày 16/10 và thay thế Quyết định 171 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.