Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư cũng ký ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Theo quyết định, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng ủy có chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, giải pháp lớn trong công tác dân vận; đồng thời là đầu mối chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng.

Đảng ủy chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận theo phân công, phân cấp.

Cùng với đó, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đảng trực thuộc theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; bảo đảm thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Đảng ủy có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Về tổ chức bộ máy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng, cơ cấu các chức danh này do Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Theo định hướng, Bí thư Đảng ủy là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cơ cấu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và 2-3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách trước mắt có thể nhiều hơn quy định, nhưng chậm nhất đến hết nhiệm kỳ 2025-2030 phải bảo đảm đúng số lượng.

Đảng ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; kịp thời báo cáo, xin ý kiến về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đột xuất hoặc vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Đảng ủy chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương; phối hợp với các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan trong công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.