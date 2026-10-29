Bộ Chính trị quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Trụ sở NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước

Theo Quyết định, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước; hoạt động theo quy định, hướng dẫn của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về tổ chức bộ máy, Nhà xuất bản bao gồm Ban Giám đốc; Hội đồng Biên tập – xuất bản; 14 đơn vị cấp vụ trực thuộc.

Nhà xuất bản có nhiệm vụ tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành các sách lý luận, chính trị, xã hội và pháp luật; văn kiện của Đảng; văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; công trình nghiên cứu nhằm bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phục vụ sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp tổ chức biên soạn, biên dịch, biên tập, xuất bản sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại; sách phục vụ lãnh đạo, quản lý nghiên cứu, tham khảo; sách phục vụ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời, tổ chức xuất bản và phát hành ấn phẩm chuyên ngành của Nhà xuất bản dưới các hình thức ấn phẩm in, điện tử. Tổ chức khai thác, quản lý và phát triển các sản phẩm thuộc bản quyền, thương hiệu xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định.

Nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và phát triển văn hóa đọc

Về nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản chủ trì, tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản phục vụ trực tiếp công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về xuất bản sách lý luận chính trị.

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản theo phân công hoặc phê duyệt của cấp có thẩm quyền; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật; về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phục vụ công tác xuất bản lý luận, chính trị của Nhà xuất bản theo quy định.

Trong công tác tuyên truyền, truyền thông và phát triển văn hóa đọc, Nhà xuất bản tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm lý luận, chính trị, xã hội và pháp luật, sản phẩm xuất bản trên báo chí, các phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng số và các hình thức phù hợp khác nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội sách, diễn đàn, toạ đàm, triển lãm, chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, hoạt động khuyến đọc và các sự kiện phổ biến tri thức văn hóa, học thuật theo quy định, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc.

Thực hiện chuyển đổi số và phát triển xuất bản hiện đại

Theo Quyết định, Nhà xuất bản thực hiện nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong hoạt động xuất bản và quản trị xuất bản, nhằm nâng cao chất lượng biên soạn, biên dịch, biên tập, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm, quản trị và cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Nhà xuất bản trên môi trường số. Tham gia các chương trình, đề án, dự án về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xuất bản.

Về hợp tác quốc tế, Nhà xuất bản thực hiện giao dịch bản quyền, hợp tác xuất bản, dịch thuật, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và phát triển sản phẩm xuất bản với các nhà xuất bản, cơ sở nghiên cứu quốc tế theo quy định.

Cùng với đó, tham gia các hội chợ sách, diễn đàn và triển lãm sách, các sự kiện xuất bản quốc tế theo quy định; tham gia các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế theo phân công.

Nhà xuất bản thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp theo quy định và quyết định của cấp có thẩm quyền. Đối với nhiệm vụ xuất bản văn kiện Đảng, sách lý luận, chính trị và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng và bố trí kinh phí theo quy định.

Nhà xuất bản chịu sự chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng, nội dung xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 223-QĐ/TW, ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Xem toàn văn Quyết định số 657-QĐ/TW tại đây.