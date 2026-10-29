Bộ Chính trị quyết định bộ máy NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Báo Nhân Dân

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước; hoạt động theo quy định, hướng dẫn của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về tổ chức bộ máy, Nhà xuất bản bao gồm Ban Giám đốc (giám đốc - tổng biên tập, không quá 4 phó giám đốc - phó tổng biên tập và phó giám đốc); Hội đồng Biên tập - xuất bản (chủ tịch là giám đốc - tổng biên tập, các phó chủ tịch là các phó giám đốc - phó tổng biên tập); 14 đơn vị cấp vụ trực thuộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu hồi tháng 3. Ảnh: Phạm Hải

Bộ Chính trị mới đây cũng có quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo Nhân Dân.

Theo quyết định, Báo Nhân Dân là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Báo Nhân Dân tổ chức xuất bản các ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Nhật Bản…), Báo Thời nay, phụ trương 6 vùng kinh tế - xã hội và một số ấn phẩm khác.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Báo Nhân Dân gồm tổng biên tập và không quá 4 phó tổng biên tập. Tổng biên tập là người đứng đầu Báo Nhân Dân, kiêm nhiệm vị trí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đơn vị trực thuộc gồm: Ban Thư ký - Biên tập; Ban Xây dựng Đảng; Ban Chính trị - Ngoại giao; Ban Kinh tế; Ban Văn hóa - Xã hội; Ban Khoa học - Môi trường; Ban Nhân Dân điện tử; Ban Quản lý Phóng viên thường trú; Ban Chuyên đề; Ban Công nghệ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Trung tâm Phát triển truyền thông; Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam; Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Nhân Dân có hệ thống các cơ quan thường trú (văn phòng đại diện) ở các tỉnh, thành phố và hệ thống cơ quan thường trú ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.