Bộ Chính trị quy định tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận và 5 tổ chức chính trị - xã hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 659-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

Theo quyết định, các cơ quan này trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam và điều lệ của từng tổ chức chính trị - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Ban Thường trực có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan. Yêu cầu đặt ra là rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; không chồng chéo, trùng lặp, không bỏ sót nhiệm vụ; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách và các Phó Chủ tịch là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Ban Thường trực giữ vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động; lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương, định hướng hoạt động và nhiệm vụ chung đối với các cơ quan trực thuộc.

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác mặt trận.

Lãnh đạo cơ quan gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong đó, Chủ tịch là thủ trưởng cơ quan; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký là phó thủ trưởng thường trực; các Phó Chủ tịch chuyên trách là phó thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực về lãnh đạo, điều hành hoạt động của cơ quan.

Các ban tham mưu, giúp việc gồm: Ban Tổ chức, Kiểm tra; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Công tác xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Công tác Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào; Ban Công tác Hội quần chúng; Văn phòng.

Các đơn vị sự nghiệp gồm Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Báo Đại đoàn kết.

Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do Ban Thường trực thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ban Thường trực thành lập các hội đồng tư vấn theo quy định.

Quy định bộ máy cơ quan Trung ương của 5 tổ chức chính trị - xã hội

Các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Thường trực đối với chương trình phối hợp, nhiệm vụ chung và nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, các cơ quan này trực tiếp tham mưu, giúp việc cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền của từng tổ chức ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức đó.

Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội là thủ trưởng cơ quan Trung ương của tổ chức; cấp phó của người đứng đầu là phó thủ trưởng cơ quan.

Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc gồm: Ban Công tác Công đoàn; Ban Quan hệ Lao động; Ban Tài chính Công đoàn; Văn phòng.

Cơ cấu tổ chức còn có các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc gồm: Ban Công tác Nông dân; Văn phòng.

Ngoài ra, có Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương; các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc gồm: Ban Công tác Đoàn; Ban Công tác Thanh thiếu nhi; Văn phòng.

Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc gồm: Ban Công tác Phụ nữ; Ban Công tác Gia đình - xã hội; Văn phòng.

Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc gồm: Ban Tuyên giáo - Dân vận - Phong trào; Ban Tổ chức - Chính sách - Kiểm tra; Văn phòng.

Cơ cấu tổ chức của mỗi cơ quan Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam còn có các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).