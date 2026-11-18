Theo kết luận, Bộ Chính trị đã xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về đề án "Nghiên cứu mô hình tổ chức ngành dọc đối với các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" ở Trung ương và địa phương".

Không tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian

Về quan điểm, Bộ Chính trị thống nhất cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Đối với những nội dung cần thống nhất quản lý, phải tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên; đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm quyền quyết định và trách nhiệm về kết quả thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý "song trùng" theo hướng xác định rõ chủ thể lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; không chồng chéo thẩm quyền, không để nhiều chủ thể cùng quyết định một nội dung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ hồi tháng 7. Ảnh: TTXVN

“Tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực; thống nhất chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh. Việc tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên không làm thay hoặc làm giảm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu”, kết luận nêu rõ.

Kết luận cũng yêu cầu tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết.

Nghiên cứu cơ chế điều động ủy viên ủy ban kiểm tra cấp dưới đến địa phương, đơn vị khác

Với ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng, Bộ Chính trị kết luận tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên theo quy định.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc thí điểm cơ chế ủy ban kiểm tra cấp trên tham gia trực tiếp nhận xét, đánh giá thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới; cơ chế điều động, luân chuyển ủy viên, thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới đến vị trí tương đương tại địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Với ban nội chính, Bộ Chính trị kết luận tiếp tục duy trì ban nội chính cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của cấp ủy cùng cấp; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy về nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và công tác cán bộ theo phân cấp.

Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, đề xuất cơ chế tham gia ý kiến hoặc hiệp y đối với nhân sự lãnh đạo ban nội chính cấp tỉnh, xác định rõ chức danh, phạm vi, trình tự, trách nhiệm và thẩm quyền quyết định cuối cùng, bảo đảm đúng phân cấp quản lý cán bộ; tăng cường luân chuyển, biệt phái cán bộ theo quy định.

Với hệ thống thanh tra Nhà nước, Bộ Chính trị kết luận tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp; thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Bộ Chính trị lưu ý không chuyển tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của thanh tra tỉnh lên Trung ương; không thành lập thanh tra khu vực.

Đảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế; chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Với vụ việc, nhiệm vụ giao thoa giữa ba hệ thống, theo kết luận của Bộ Chính trị, phải phân định rõ phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan. Cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung nào thì chủ trì xem xét, kết luận, quyết định hoặc kiến nghị xử lý nội dung đó và chịu trách nhiệm về kết quả theo quy định.

Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp, trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin, tài liệu; sử dụng kết quả đã được xác lập đúng thẩm quyền, hạn chế xác minh, xử lý trùng lặp. Trường hợp có ý kiến khác nhau hoặc phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ liêm chính, chuyên nghiệp, Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, ngạch chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và khung năng lực của từng hệ thống.

Cùng với đó, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, biệt phái, tham gia ý kiến hoặc hiệp y cán bộ phù hợp với đặc thù từng hệ thống và đúng phân cấp quản lý cán bộ.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện, đánh giá hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh người đứng đầu không là người địa phương; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp với tính chất công việc, yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ kiểm tra, nội chính, thanh tra.