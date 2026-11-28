Bộ Chính trị: Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, hiệu quả công việc và đổi mới phương thức hoạt động. Việc sắp xếp, phân bổ biên chế phải bảo đảm tinh gọn, khoa học, không cắt giảm cơ học, đồng thời siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-sach-quyet-dinh-moi/bo-chinh-tri-khan-truong-hoan-thien-co-so-du-lieu-vi-tri-viec-lam-va-phuong-an-bien-che-giai-doan-2027-2031-925084