Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên quay đầu tăng từ 500 đến 700 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 69.800 - 70.500 đồng/kg. Trái ngược với cà phê, giá hồ tiêu tiếp tục giảm mạnh từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg, xuống còn 122.000 - 126.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung ổn định, giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.