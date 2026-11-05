Bộ Chính trị kết luận về quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm

Sau khi xem xét các tờ trình, tiếp thu, giải trình, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và định hướng chiến lược chủ yếu của Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm theo báo cáo, đề xuất của Thành ủy TPHCM.

Bộ Chính trị giao Thành ủy TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến xác đáng của các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch.

Thành ủy cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới; bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tư duy đột phá, tầm nhìn, chiến lược, hướng tới xây dựng TP trở thành đô thị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lan tỏa phát triển.

Một góc TPHCM nhìn từ trên cao Ảnh: Thế Bằng

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế tổng hợp của TPHCM sau hợp nhất; tổ chức không gian phát triển đa tầng, đa cực, xác định rõ chức năng, mối quan hệ liên kết, bổ trợ giữa các cực phát triển, trung tâm động lực, khu chức năng và hệ thống kết cấu hạ tầng.

TPHCM cần xác định rõ các ưu tiên chiến lược, trọng điểm, tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cùng với việc đặc biệt coi trọng tính khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi của quy hoạch, Bộ Chính trị lưu ý cần bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan.

Công khai thông tin quy hoạch để người dân góp ý

Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu, dự báo, kịch bản tăng trưởng; xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình, nhu cầu và phương án huy động, phân bổ nguồn lực, các điều kiện về thể chế, năng lực quản trị và cơ chế tổ chức thực hiện.

Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tổ chức hiệu quả không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của TP.

Ảnh: Nguyễn Huế

TPHCM chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định.

TP xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, công trình, dự án ưu tiên, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. TP cần thực hiện công khai thông tin về quy hoạch để người dân tham gia đóng góp, hoàn thiện, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ TPHCM trong quá trình hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn lực và kết cấu hạ tầng.

TP rà soát các nội dung cần cập nhật, điều chỉnh trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan; xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và liên kết vùng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan, nhất là các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động phối hợp với Thành ủy TPHCM trong quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện quy hoạch. Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Thành ủy TPHCM chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo theo quy định.