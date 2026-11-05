Bộ Chính trị kết luận về Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm
Bộ Chính trị yêu cầu Quy hoạch tổng thể TP.HCM phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tổ chức hiệu quả không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của Thành phố.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 112 của Bộ Chính trị về Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Theo kết luận, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và định hướng chiến lược chủ yếu của Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm theo báo cáo, đề xuất của Thành ủy TPHCM.
Bộ Chính trị giao Thành ủy TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến xác đáng của các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy hoạch. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá đầy đủ các chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 19.5.2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.
Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tư duy đột phá, tầm nhìn, chiến lược, hướng tới xây dựng Thành phố trở thành đô thị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lan toả phát triển đối với vùng và cả nước.
Bộ Chính trị cũng yêu cầu Thành ủy TP.HCM tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế tổng hợp của Thành phố sau hợp nhất. Cùng đó, tổ chức không gian phát triển đa tầng, đa cực, xác định rõ chức năng, mối quan hệ liên kết, bổ trợ giữa các cực phát triển, trung tâm động lực, khu chức năng và hệ thống kết cấu hạ tầng.
Xác định rõ các ưu tiên chiến lược, trọng điểm, tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, con người, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Đặc biệt, kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu phải coi trọng tính khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi của Quy hoạch; bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan.
Rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu, dự báo, kịch bản tăng trưởng; xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình, nhu cầu và phương án huy động, phân bổ nguồn lực, các điều kiện về thể chế, năng lực quản trị và cơ chế tổ chức thực hiện.
"Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tổ chức hiệu quả không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của Thành phố" – Bộ Chính trị nêu rõ.
Bộ Chính trị cũng yêu cầu Thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch theo đúng quy định.
Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, công trình, dự án ưu tiên, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. "Thực hiện công khai thông tin về Quy hoạch để người dân tham gia đóng góp, hoàn thiện, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai" – Bộ Chính trị nêu.
Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ TP.HCM trong quá trình hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch theo đúng thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn lực và kết cấu hạ tầng.
Đảng ủy Chính phủ cũng phải rà soát các nội dung cần cập nhật, điều chỉnh trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan; xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và liên kết vùng.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan, nhất là các tỉnh, Thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động phối hợp với Thành ủy TP.HCM trong quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch. Đồng thời, tăng cường liên kết, phối hợp trong tổ chức không gian phát triển, đầu tư kết cấu hạ tầng và thực hiện các chương trình, dự án liên vùng, phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương, bảo đảm phát triển đồng bộ, hiệu quả, bền vững.
Hồng Đức - Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ
Trước đó, tại kỳ họp sáng 30.10, Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, định hướng siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với hơn 27 triệu dân vào năm 2050. Sau khi được thông qua, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xem xét phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện.
Phạm vi lập quy hoạch rộng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính; nghiên cứu liên kết Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và không gian biển. Dân số dự kiến 18 triệu người năm 2030, hơn 27 triệu năm 2050; lao động đạt 8,2 triệu năm 2030, 10,7 triệu năm 2045 và 11,3 triệu năm 2050.
Tầm nhìn gồm ba nấc: đô thị nổi trội Đông Nam Á; trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo châu Á; dài hạn là đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại.
Quy hoạch dựa trên bốn quan điểm: đô thị toàn cầu lấy con người làm trung tâm; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; cơ chế mở, cạnh tranh quốc tế; không gian tích hợp, hạ tầng hiện đại, kết nối đất liền, biển, hàng không.
Mô hình gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị. Năm cực gồm lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; phía Đông đổi mới sáng tạo; phía Bắc công nghiệp, công nghệ cao, logistics; phía Nam cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế, năng lượng; phía Tây đô thị, giáo dục, y tế.
Năm trung tâm vệ tinh là Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên, nhằm phân bố chức năng phát triển trên không gian rộng hơn.
Năm hệ liên kết gồm trục Bắc - Nam nối cửa khẩu với biển; trục Đông - Tây kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ; mạng lưới công nghiệp, sản xuất, logistics; hạ tầng đô thị đa tầng; hệ xanh - xanh dương lấy sông Sài Gòn - sông Đồng Nai làm trục sinh thái.
Mười vùng quản trị dựa trên chức năng, đất đai, hạ tầng, môi trường và bản sắc từng khu vực, làm căn cứ đề xuất chỉ tiêu hạ tầng, tổ chức thực hiện.
Thành phố chuyển từ tập trung vào lõi sang mạng lưới cực tăng trưởng; ưu tiên phát triển nén theo TOD tại đầu mối giao thông, tái thiết khu vực kém hiệu quả và tổ chức không gian ba chiều: mặt đất, ngầm, trên cao.
Quy hoạch chuyển tăng trưởng từ vốn, đất đai, lao động sang năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị cao. Giai đoạn 2026-2030 tập trung công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, dịch vụ đô thị; 2031-2035 nâng hiệu quả hạ tầng, năng suất; 2036-2045 chuyển sang kinh tế tri thức. Sau năm 2045, hướng tới tăng trưởng bền vững.
Trong 10 ngành, lĩnh vực thuộc bốn nhóm cốt lõi, các ngành giá trị gia tăng cao gồm sản xuất tiên tiến, tài chính khu vực, dịch vụ số và AI, logistics tiên tiến.
Thành phố hướng tới trung tâm văn hóa - sáng tạo hàng đầu cả nước, dựa trên bảo tồn di sản, công nghiệp văn hóa và đời sống văn hóa cơ sở. Đến năm 2050, TP.HCM đặt mục tiêu thành trung tâm giáo dục đại học, nghề nghiệp, khoa học và công nghệ hàng đầu châu Á, quy mô 2 triệu sinh viên; giai đoạn 2030-2050 bổ sung 1.400-2.000 ha đất đại học.
Về y tế, quy hoạch định hướng bệnh viện cửa ngõ, cụm y tế chuyên sâu, y tế du lịch; đẩy mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyển đổi số, thích ứng già hóa dân số và công nghiệp y - dược. Thành phố đặt mục tiêu có hệ thống an sinh xã hội tiên tiến, đến năm 2045 là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.
Không gian ngầm phát triển tại trung tâm, đầu mối giao thông, chia ba tầng: nông 0-20 m, sâu 20-40 m, rất sâu trên 40 m. Không gian tầm thấp, tầm cao là động lực tăng trưởng mới, gắn với an ninh, quốc phòng và quản lý trên nền tảng số.
Ở hướng biển, Vịnh Gành Rái - Cần Giờ - Cái Mép, Thị Vải - Vũng Tàu - Côn Đảo là không gian liên kết cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, đô thị, du lịch biển - đảo; đồng thời xác định vị trí tiềm năng cho điện gió, lấn biển.
Trọng Dân
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/bo-chinh-tri-ket-luan-ve-quy-hoach-tong-the-tp-hcm-tam-nhin-100-nam-54443.html