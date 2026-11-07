Bộ Chính trị kết luận thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Theo kết luận, tại phiên họp ngày 18-9-2026, trên cơ sở xem xét tờ trình của Đảng ủy Chính phủ, Bộ Chính trị đã kết luận đồng ý chủ trương hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm.

Bộ Chính trị khẳng định, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, chất lượng dân số, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu, sự phát triển nhanh của công nghệ thực phẩm, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi phải có mô hình quản lý hiện đại, thống nhất, toàn diện và dựa trên cơ sở khoa học.

Theo kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở đánh giá nguy cơ, từ phân đoạn, chia khúc theo ngành hàng thực phẩm sang quản trị theo chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và kiểm soát sớm nguy cơ thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông.

Về định hướng hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước, kết luận nêu rõ:

Kết thúc việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ NN-MT và Bộ Công thương.

Song song đó, tổ chức lại Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế theo hướng tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Bộ NN-MT, Bộ Công thương thành cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với tất cả sản phẩm thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bộ NN-MT và Bộ Công thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành theo phạm vi trách nhiệm được phân công; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định.

Đối với cấp tỉnh, tổ chức thống nhất chi cục an toàn thực phẩm trực thuộc sở y tế các tỉnh, thành. Ở cấp xã, cơ quan chuyên môn về văn hóa - xã hội trực thuộc UBND cấp xã là đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bố trí công chức có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm.

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