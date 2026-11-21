Nội dung trên được nêu tại Kết luận số 128-KL/TW ngày 20/11/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Theo kết luận, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập khu kinh tế này, cho phép áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất đã được áp dụng và các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ quy định của Luật Phát triển đô thị.

Một góc Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp thu ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án thành lập. Trong đó, cần xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược, lợi thế khác biệt và động lực phát triển chủ đạo của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trong tổng thể phát triển quốc gia, nhất là định hướng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển hệ thống logistics và các cực tăng trưởng mới.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng mô hình tổ chức, quản trị hiệu quả, bảo đảm thông thoáng nhưng chặt chẽ; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh gắn với kiểm soát quyền lực. Các cơ chế, chính sách và tiêu chí cần đủ sức thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế, đóng góp vào phát triển kinh tế biển, kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và cả nước.

Việc hoàn thiện đề án phải bảo đảm tính khả thi về nguồn lực, lộ trình triển khai và hiệu quả kinh tế - xã hội; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong được áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, phát huy tinh thần chủ động của địa phương. Tỉnh cần chú trọng thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích và tác động của việc thành lập khu kinh tế; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội và quyền lợi người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.