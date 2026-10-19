Bộ Chính trị đồng ý cơ chế ưu đãi cao nhất cho phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất

Để nhanh chóng đưa chính sách vào thực tiễn, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp. Điều này cho phép giao Chính phủ thẩm quyền xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm đáp ứng ngay yêu cầu cấp thiết về lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược và phát triển năng lượng quốc gia.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương áp dụng đối với KKT Dung Quất các cơ chế, chính sách đang áp dụng cho khu thương mại tự do tại Hải Phòng và Đà Nẵng, đồng thời cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách và ưu đãi ở mức cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Theo Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội được thiết kế gồm 16 điều với 4 nhóm cơ chế, chính sách mang tính đột phá. Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030, Trung tâm tại KKT Dung Quất sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. Cùng với đó, mức dự trữ dầu thô đạt 20 ngày sản xuất và dự trữ xăng dầu đạt 20 ngày tiêu thụ, nâng tổng sản lượng năng lượng cuối cùng đạt khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi.

Trong giai đoạn này, Trung tâm phấn đấu thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư, đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi và tạo ra 5.000 việc làm mới.

Đặc biệt, định hướng tầm nhìn đến năm 2045, KKT Dung Quất hướng tới mục tiêu thu hút 50 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu và bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

KKT Dung Quất hiện là hạt nhân công nghiệp trọng điểm của khu vực miền Trung, sở hữu hạ tầng cảng biển nước sâu và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (công trình trọng điểm quốc gia có công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm). Đến nay, KKT Dung Quất đã thu hút 296 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 421.683 tỷ đồng (khoảng 19,268 tỷ USD), đóng góp trung bình khoảng 27.774 tỷ đồng thu ngân sách mỗi năm. Riêng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ khi đi vào hoạt động năm 2009 đã sản xuất hơn 101 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 1,8 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 245 nghìn tỷ đồng.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện cung ứng khoảng 30% nguồn nhiên liệu xăng dầu cho thị trường trong nước. Công trình cũng được xem là hạt nhân của Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất.

Tuy nhiên, cơ chế hiện hành còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án hạ tầng, hóa chất quy mô lớn có vòng đời từ 50 đến 70 năm. Do đó, việc ban hành Nghị quyết áp dụng ổn định lâu dài (không quy định dưới hình thức thí điểm) là điều kiện then chốt để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Theo Tờ trình, Đảng ủy Chính phủ đã đề xuất 5 nhóm chính sách vượt trội gồm: bổ sung có mục tiêu 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cho ngân sách địa phương để tái đầu tư hạ tầng kết nối Trung tâm; thẩm quyền ưu đãi thuế, cho phép Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá 5 năm cho nhà đầu tư chiến lược; miễn tiền thuê đất, mặt nước với việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng khu vực biển cho cả thời gian thuê đối với dự án lọc hóa dầu và hạ tầng dự trữ chiến lược; ưu đãi thuế doanh nghiệp, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm đối với các dự án chế biến dầu khí, hóa chất có vốn đầu tư từ 100.000 tỷ đồng trở lên, áp dụng cho cả phần dự án mở rộng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; thu hút nhân lực chất lượng cao, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm đối với các chuyên gia, nhà khoa học, lao động trình độ cao làm việc tại Trung tâm.