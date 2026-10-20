Bộ Chính trị đồng ý chủ trương áp dụng cơ chế ưu đãi cao nhất cho Khu kinh tế Dung Quất

Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Thành Linh

Trước đó, ngày 15-10, Đảng ủy Chính phủ có Tờ trình về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất. Mục tiêu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội là xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất theo chủ trương, định hướng của Trung ương; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về nguồn lực, đầu tư, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính, công nghệ và nguồn nhân lực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính chất động lực; đẩy nhanh đầu tư kết cấu hạ tầng và triển khai các dự án trong Trung tâm. Nghị quyết cũng nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để hình thành và phát triển Trung tâm theo hướng tích hợp lọc, hóa dầu, hóa chất, đóng tàu, năng lượng với các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và các ngành, lĩnh vực có liên quan.

Mục tiêu đến năm 2030 là đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước; mức dự trữ dầu thô đạt 20 ngày sản xuất và dự trữ xăng dầu đạt 20 ngày tiêu thụ; tổng sản lượng năng lượng cuối cùng đạt khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi; thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước; đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi; tạo ra 5.000 việc làm mới. Đến năm 2045, Trung tâm phấn đấu thu hút 50 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, khu vực miền Trung và cả nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị 5 nội dung trong dự thảo Nghị quyết cần xin chủ trương của cấp có thẩm quyền. Cụ thể, đề xuất chính sách bổ sung có mục tiêu 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho ngân sách địa phương để tái đầu tư hạ tầng; cho phép Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng khu vực biển cho cả thời gian sử dụng; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư chiến lược đã ứng trước được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án. Trường hợp số tiền được khấu trừ không đủ, nhà đầu tư được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đang phải nộp nhưng chưa nộp của các dự án khác do chính nhà đầu tư chiến lược thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Dự thảo cũng đề xuất áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm và ưu đãi đối với phần mở rộng của dự án đang hoạt động; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm.

KKT Dung Quất là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp lọc dầu, hóa dầu và công nghiệp nặng quy mô lớn. Hiện KKT này có 296 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 421.683 tỷ đồng, trong đó 217 dự án đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 282.457 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 đạt khoảng 284.500 tỷ đồng; đóng góp khoảng 27.774 tỷ đồng vào thu ngân sách nhà nước mỗi năm.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia, có công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, tổng vốn đầu tư 3,053 tỷ USD, đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. Từ khi đi vào hoạt động năm 2009 đến nay, nhà máy đã sản xuất và tiêu thụ hơn 101 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại, tổng doanh thu đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 245 nghìn tỷ đồng.