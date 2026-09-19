Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho 12 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các Phó Ban Đảng Trung ương - Ảnh: TTXVN

Chiều 18/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê tại Nghệ An; tốt nghiệp Cử nhân Luật Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ Luật Thương mại tại Đại học RMIT Australia; trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trải qua nhiều vị trí và đảm nhận các chức trách lãnh đạo, quản lý tại Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Pháp chế, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Tháng 9/2021, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ngày 29/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương và Người phát ngôn của Bộ Công Thương.