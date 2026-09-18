Bộ Chính trị điều động 6 Ủy viên Trung ương Đảng đến vị trí công tác mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định điều động nhân sự. Ảnh: dangcongsan.vn

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ:

- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Uỷ viên Trung ương Đảng được điều động vị trí công tác mới: Đinh Hữu Thành, Đặng Văn Dũng, Trịnh Mạnh Linh, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Phương, Trần Quân (từ trái qua, từ trên xuống). Ảnh: TTXVN

- Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các nhân sự nhận vị trí công tác mới. Ảnh: dangcongsan.vn

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, tất cả nhân sự trên đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp và đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình cán bộ; duy trì và phát huy tốt hơn nữa, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị.

Các Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực tuyên giáo.

Thay mặt các nhân sự mới phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp chia sẻ vinh dự và tự hào của nhiệm vụ mới luôn đi đôi với trách nhiệm vô cùng nặng nề.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cam kết tuyệt đối chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chung sức, chung lòng cùng tập thể lãnh đạo cơ quan mới tận tâm cống hiến, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.