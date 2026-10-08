Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc - Ảnh: UBKT Trung ương

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên UBKT Trung ương, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XIV (nhiệm kỳ 2026–2031).

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Trần Sỹ Thanh — Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã trao quyết định chuẩn y và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh việc ông Trần Văn Phúc được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và đóng góp tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, tin tưởng trên cương vị mới, tân Phó chủ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, cùng tập thể đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ông Trần Văn Phúc.

Tóm tắt tiểu sử ông Trần Văn Phúc:

Ông Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán Hà Nội.

Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tháng 8-2024, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng tháng 7-2025.

Tháng 10-2025, tại Hội nghị Trung ương khóa XIII, ông được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Sau đó, ông tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện do ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm, có 9 Phó chủ nhiệm, gồm ông Trần Tiến Hưng (Phó chủ nhiệm Thường trực), ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bà Trần Thị Hiền, ông Hà Quốc Trị, ông Đoàn Anh Dũng, ông Nghiêm Xuân Thành, ông Nguyễn Minh Quang, ông Lê Văn Thành và ông Trần Văn Phúc.