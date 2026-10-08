Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Phúc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh cho biết việc ông Trần Văn Phúc được Bộ Chính trị giao trọng trách mới thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của ông trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị ông Trần Văn Phúc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực chuyên môn; cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê Hà Nội, trưởng thành từ ngành Công an. Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 7/2025, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Tháng 10/2025, ông Trần Văn Phúc được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 7/10/2026, Bộ Chính trị chuẩn y ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.