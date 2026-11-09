Bộ Chính trị chấm dứt việc 3 bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm

Nội dung trên được nêu tại Kết luận 114 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Kết luận nêu, mô hình quản lý an toàn thực phẩm hiện nay được phân công cho nhiều bộ, ngành theo nhóm ngành hàng thực phẩm.

Mặc dù đã phát huy được thế mạnh chuyên môn của từng ngành, lĩnh vực, song theo Bộ Chính trị, mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như phân tán đầu mối quản lý, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; khó xác định trách nhiệm chính trong một số lĩnh vực giao thoa.

Trước thực trạng này, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm.

Về quan điểm, Bộ Chính trị nhấn mạnh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người, chất lượng dân số, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu, sự phát triển nhanh của công nghệ thực phẩm, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi phải có mô hình quản lý hiện đại, thống nhất, toàn diện và dựa trên cơ sở khoa học.

Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết xoá bỏ tình trạng phân tán, chồng chéo chức năng; bảo đảm bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới...

Về định hướng hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước, Bộ Chính trị kết luận tại Trung ương, kết thúc việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, tổ chức lại Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế theo hướng tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương.

Sau khi tổ chức lại, Cục An toàn thực phẩm trở thành cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với tất cả sản phẩm thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bộ Chính trị yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành theo phạm vi trách nhiệm được phân công; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tại cấp tỉnh, Bộ Chính trị định hướng tổ chức thống nhất Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại cấp xã, cơ quan chuyên môn về văn hoá - xã hội trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã là đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bố trí công chức có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động trong việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Chính trị lưu ý ưu tiên rà soát, bố trí trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để củng cố nguồn lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.