Toàn văn Quy định số 231-QĐ/TW

Quy định số 231-QĐ/TW quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự, cách thức và xử lý vi phạm về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng.

Gắn trách nhiệm giải trình với chất vấn trong Đảng, kiểm soát quyền lực

Quy định yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; tuân thủ Điều lệ Đảng, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ trong Đảng; gắn trách nhiệm giải trình với chất vấn trong Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; quyền hạn đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó; phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trước hết là người đứng đầu và thành viên có liên quan.

Cùng với đó, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc yêu cầu và thực hiện giải trình phải có căn cứ, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, phạm vi và trình tự, thủ tục; chủ thể có quyền yêu cầu giải trình không lợi dụng việc yêu cầu giải trình để áp đặt, quy chụp hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ, gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Quy định nêu rõ, không đồng nhất việc thực hiện trách nhiệm giải trình với việc có khuyết điểm, vi phạm. Trách nhiệm giải trình trong Đảng không thay thế chế độ báo cáo, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; trách nhiệm giải trình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên có trách nhiệm giải trình về những vấn đề cần làm rõ thuộc trách nhiệm của mình khi có yêu cầu giải trình theo quy định. Nội dung giải trình phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, quá trình xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện; kết quả, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, xử lý khuyết điểm, vi phạm (nếu có).

Việc giải trình được thực hiện trực tiếp tại hội nghị, cuộc họp do cấp ủy, tổ chức đảng yêu cầu giải trình tổ chức hoặc tại hội nghị cấp ủy, cuộc họp chi bộ nơi cấp ủy viên, đảng viên yêu cầu giải trình là thành viên, tham gia sinh hoạt.

Tập thể giải trình được thực hiện thông qua người đứng đầu hoặc người được tập thể phân công. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về nội dung giải trình của tập thể; việc phân công người giải trình không làm thay đổi trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của tập thể đối với nội dung giải trình.

Các hành vi vi phạm và xử lý vi phạm

Quy định số 231-QĐ/TW xác định hành vi vi phạm về trách nhiệm giải trình là các hành vi không chấp hành đúng Quy định này và các hành vi như không thực hiện giải trình khi có yêu cầu mà không có lý do chính đáng, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận sau giải trình; cung cấp thông tin sai lệch, che giấu thông tin hoặc cản trở việc thực hiện giải trình, không lưu trữ, quản lý hồ sơ giải trình theo quy định; yêu cầu giải trình không đúng thẩm quyền, không có căn cứ hoặc không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi trách nhiệm của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin, kết quả giải trình không được phép công khai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được cung cấp thông tin theo quy định; ép buộc chủ thể có trách nhiệm giải trình nhận trách nhiệm hoặc thay đổi kết quả giải trình; lợi dụng quyền yêu cầu giải trình để can thiệp trái quy định hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của chủ thể có trách nhiệm giải trình... cũng được coi là vi phạm.

Về xử lý vi phạm, cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả để xem xét xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm, đánh giá, xếp loại tương ứng với mức độ vi phạm hoặc các biện pháp xử lý khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.