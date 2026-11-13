Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đổi mới công tác thanh tra

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VTV

Kiên quyết xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hành vi cố ý làm trái

Nghị quyết nêu rõ đổi mới công tác thanh tra đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm hoạt động thanh tra khách quan, công bằng, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định; thẩm quyền tương xứng với nguồn lực, năng lực thực thi, gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực.

Bên cạnh đó, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kiểm soát và thúc đẩy phát triển. Theo đó, kiên quyết xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hành vi cố ý làm trái; đồng thời phân biệt rõ vi phạm với sai sót do bất cập của thể chế, pháp luật và những rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Qua đó, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện đồng bộ pháp luật và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa thanh tra với các cơ quan kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra và các thiết chế kiểm soát quyền lực khác.

Cơ bản hình thành phương thức thanh tra dựa trên dữ liệu, phân tích, dự báo và quản trị rủi ro; số hóa hồ sơ, quản lý toàn bộ chu trình thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra trên môi trường số. Đồng thời, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng kết luận, hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra và xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ.

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng ngành thanh tra liêm chính, hiện đại, có năng lực cao trong phân tích, dự báo và quản trị rủi ro với nền tảng thanh tra số hiện đại; phát huy vai trò là một thiết chế kiểm soát quyền lực, công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hiệu quả thanh tra không đo bằng số cuộc mà bằng tài sản thực tế thu hồi

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Nghị quyết xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra; hoàn thiện thể chế, pháp luật về thanh tra và các lĩnh vực có liên quan; đổi mới căn bản phương thức thanh tra, nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo và quản trị rủi ro; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, tạo chuyển biến căn bản về hiệu lực sau thanh tra; đổi mới tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra; gắn công tác thanh tra với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng ngành thanh tra liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị ngành thanh tra trên nền tảng dữ liệu.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, có tính khả thi; xác định rõ chủ thể, hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Các kiến nghị xử lý phải xác định cụ thể cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, thời hạn và kết quả hoàn thành. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra được xác định là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, hiệu quả công tác thanh tra không được đánh giá chủ yếu bằng số cuộc thanh tra, số sai phạm phát hiện hay số tiền kiến nghị, mà phải căn cứ vào chất lượng kết luận, kiến nghị; kết quả thực hiện; tài sản thực tế thu hồi; mức độ khắc phục vi phạm, chấn chỉnh quản lý và hoàn thiện thể chế.

Đồng thời, việc quản lý, theo dõi từng kết luận thanh tra trên môi trường số, cập nhật tiến độ, cảnh báo quá hạn và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan cũng được đặt ra như một yêu cầu quan trọng.