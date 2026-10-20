Bộ Chính trị ban hành kết luận về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 107-KL/TW ngày 17-10-2026 về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Theo kết luận, tại phiên họp ngày 9-10-2026, sau khi xem xét Tờ trình số 103-TTr/BTCTW ngày 8-10-2026, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với báo cáo và các đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương; yêu cầu kế thừa những nội dung đã được kiểm chứng, kịp thời khắc phục hạn chế, bất cập.

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Đánh giá, đãi ngộ cán bộ theo năng lực và kết quả công việc

Bộ Chính trị nêu 5 quan điểm, trong đó xác định vị trí việc làm là nền tảng của quản trị tổ chức, quản trị nhân lực trong hệ thống chính trị; là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế và cải cách chính sách tiền lương.

Cùng với đó, chuyển mạnh từ quản lý theo số lượng người, biên chế, ngạch, bậc sang quản trị theo vị trí việc làm, năng lực thực thi, kết quả và giá trị đóng góp; phân định rõ việc xác định vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và quyết định giao biên chế; gắn trách nhiệm với thẩm quyền và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới công tác quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ theo vị trí việc làm; từng bước đổi mới cơ chế đánh giá, chính sách tiền lương và đãi ngộ theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả công việc; khắc phục tình trạng bình quân, cào bằng, coi trọng ngạch, bậc, thâm niên hơn hiệu quả công việc.

Về nguyên tắc, kết luận yêu cầu áp dụng phương pháp phù hợp với tính chất từng công việc để xác định nhu cầu nhân lực từ nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp, chất lượng, thời gian, địa bàn, điều kiện thực hiện và năng lực cần thiết. Không đồng nhất một vị trí việc làm với một cá nhân hoặc một chỉ tiêu biên chế; không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành chỉ tiêu biên chế.

Việc xác định nhu cầu nhân lực và quản lý biên chế phải xem xét đồng bộ tác động của 4 nhóm yếu tố: địa giới hành chính; quy mô, trình độ phát triển; mức độ phân cấp, phân quyền; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa.

Đồng thời, chú trọng đặc điểm của 4 nhóm địa bàn gồm đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi và điều kiện đặc thù của từng địa phương; không bình quân, cào bằng hoặc áp dụng máy móc theo vùng.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026

Bộ Chính trị đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong hệ thống chính trị trong năm 2026; tập trung rà soát, bố trí, cơ cấu lại nhân lực và xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031, báo cáo Bộ Chính trị trong quý 4-2026.

Từ năm 2027, tiếp tục chuẩn hóa danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, dữ liệu và phương pháp xác định nhu cầu nhân lực; hoàn thiện công cụ cập nhật, khai thác dữ liệu thường xuyên, phục vụ quản trị nhân lực và cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Thành lập Ban Chỉ đạo thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ Ngày 19-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện các quy định, danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn và định mức theo thẩm quyền; hướng dẫn xác định nhu cầu nhân lực, bảo đảm đồng bộ giữa vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế và chính sách tiền lương.