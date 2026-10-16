Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nội dung Chương trình số 47-Ctr/TW như sau:

Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV: (1) Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. (2) Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. (3) Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị; cụ thể hoá những nội dung cốt lõi và yêu cầu mới của từng Nghị quyết, trọng tâm là:

(i) Nâng tầm chiến lược trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng thật sự "là đạo đức, là văn minh"; kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", đưa tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện trở thành năng lực nội sinh, nhiệm vụ thường xuyên.

(ii) Tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, cầm quyền theo hướng Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng phải đúng việc, đúng thẩm quyền; không bao biện, làm thay, không buông lỏng lãnh đạo.

(iii) Đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, tạo bước phát triển mới về chất của đội ngũ cán bộ, lấy đức là gốc, thực tài là trọng, sản phẩm, kết quả, hiệu quả và cống hiến làm thước đo; quản lý, phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt theo "vòng đời cán bộ". Phát huy trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích đổi mới, sáng tạo gắn với kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực. Lấy sản phẩm đầu ra và sự hài lòng của Nhân dân làm căn cứ đánh giá.

2. Bảo đảm các Nghị quyết là một chỉnh thể thống nhất, mỗi Nghị quyết có trọng tâm riêng và bổ sung cho nhau, không trùng lặp, không có khoảng trống; bảo đảm thống nhất với Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành.

3. Cụ thể hoá các Nghị quyết thành nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả cụ thể; bảo đảm nguyên tắc "6 rõ": Rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực. Nhiệm vụ thường xuyên phải có tiêu chí kết quả và cơ chế kiểm chứng, không dừng ở việc ban hành văn bản.

4. Thực hiện đồng bộ với các đề án, nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và công tác cán bộ đã được giao trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các văn bản khác của Trung ương, không giao lại hoặc phát sinh nhiệm vụ trùng lặp trong Chương trình hành động này.

5. Thống nhất sử dụng hạ tầng số, nền tảng số, kiến trúc dữ liệu dùng chung của Đảng và hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết; không xây dựng riêng cơ sở dữ liệu, nền tảng số hoặc hệ thống thông tin đối với những dữ liệu đã được xác định thuộc phạm vi quản lý, khai thác và sử dụng chung. Phân định rõ cơ quan chủ trì tham mưu nghiệp vụ, cơ quan chủ trì tham mưu hạ tầng kỹ thuật, quyền cập nhật, khai thác, sử dụng và trách nhiệm giải trình. Xác định công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo có vai trò hỗ trợ; con người kiểm chứng, quyết định và chịu trách nhiệm. Bảo đảm chủ quyền dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật.

II- CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động (hoàn thành trong ngày 16/10/2026).

2. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các cấp uỷ quán triệt các Nghị quyết và Chương trình hành động (hoàn thành trong tháng 10/2026); tổng hợp những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết thành tài liệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện (hoàn thành trong quý IV/2026 và thực hiện thường xuyên).

3. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, xây dựng Kế hoạch thực hiện 3 Nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền (hoàn thành trong quý IV/2026). Chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc cụ thể hoá, tổ chức thực hiện các Nghị quyết phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; định kỳ đánh giá theo sản phẩm, kết quả thực tế. Kết quả thực hiện Chương trình hành động là căn cứ kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

III- NHÓM NHIỆM VỤ CHUNG (Thực hiện theo Phụ lục 1)

1. Rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật

Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thể chế hoá kịp thời các chủ trương thuộc phạm vi quản lý; xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, xác định rõ cơ sở pháp lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ và nguồn lực thực hiện; theo dõi, đánh giá kết quả thể chế hoá và tổ chức thực hiện (thực hiện thường xuyên và hoàn thành việc rà soát trong năm 2026).

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo rà soát toàn diện, cụ thể hoá các chủ trương của Trung ương, các nghị quyết, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch và các văn bản có liên quan thuộc phạm vi quản lý; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo (thực hiện thường xuyên).

2. Xây dựng dữ liệu và hạ tầng số

- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì chuẩn hoá nghiệp vụ, nội dung và chất lượng dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, biên chế, vị trí việc làm; các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp, cập nhật, khai thác dữ liệu theo thẩm quyền; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Văn phòng Trung ương Đảng từng bước kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (hoàn thành trong năm 2027).

- Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng phân hệ theo dõi vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản, tích hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (hoàn thành trong năm 2026), bảo đảm thống nhất, liên thông, không xây dựng hệ thống riêng.

- Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách xây dựng, chuẩn hoá, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hạ tầng số theo kiến trúc, nền tảng dùng chung của Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm đồng bộ, liên thông, an ninh, an toàn, bí mật và đúng thẩm quyền (thực hiện thường xuyên).

- Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn thông tin, an ninh dữ liệu trong quá trình xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu và vận hành hạ tầng số; bảo đảm an ninh, an toàn, bí mật đối với dữ liệu và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý (thực hiện thường xuyên). Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi phụ trách phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thẩm định, kiểm tra các điều kiện an toàn thông tin, an ninh, bảo mật trước khi kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên với các hệ thống ngoài Đảng (hoàn thành các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật phù hợp với tiến độ kết nối trong năm 2027; giám sát thường xuyên trong quá trình vận hành).

3. Tăng cường cơ chế tham vấn, giám sát và nắm tình hình dư luận xã hội

- Đảng uỷ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc thể chế hoá và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng; theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, kịp thời kiến nghị xử lý vướng mắc, bất cập và trách nhiệm có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả thể chế hoá (thực hiện thường xuyên).

- Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế giám sát, tham vấn, tập hợp ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đến cùng theo thẩm quyền và phản hồi kịp thời, minh bạch; bảo vệ người phản ánh trung thực; tăng cường tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng Nhân dân, kịp thời tổng hợp, báo cáo các vấn đề bức xúc, kiến nghị. Làm rõ trách nhiệm chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, theo dõi thời hạn, kết quả xử lý và phản hồi; không làm thay trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước. Tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, chuyên gia và cơ sở phục vụ đánh giá, điều chỉnh chủ trương, chính sách (hoàn thành rà soát trong quý I/2027 và thực hiện thường xuyên).

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua hoạt động nghiên cứu dư luận xã hội để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư; định hướng thông tin, tuyên truyền và kiến nghị xử lý vấn đề phát sinh; phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin về kết quả xử lý với các cơ quan có thẩm quyền; chủ động trong công tác đấu tranh đối với các luận điệu xuyên tạc, chống phá (hoàn thành rà soát trong quý I/2027 và thực hiện thường xuyên).

4. Kiểm tra, giám sát

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tiến hành tổng rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; phối hợp theo dõi việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hoặc kiểm tra, giám sát; đối với từng hạn chế phải xác định rõ nguyên nhân, nội dung cần khắc phục, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, thời hạn, kết quả và cơ chế kiểm chứng; bảo đảm việc khắc phục thực chất, kịp thời, không để hạn chế, khuyết điểm kéo dài, tái diễn (hoàn thành việc rà soát trong năm 2026 và thực hiện thường xuyên).

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, ban hành hoặc đề xuất ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết theo hướng tích hợp, hạn chế tổ chức nhiều đoàn kiểm tra có cùng đối tượng trong cùng thời điểm; tích cực chuẩn bị để tăng cường kiểm tra trên cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm và kết quả thực tế; chuyển mạnh trọng tâm từ xử lý hậu quả sang chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không quyết định, không hành động; chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Bộ tiêu chí nhận diện cụ thể các hành vi né tránh, đùn đẩy, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; kiến nghị áp dụng hoặc hoàn thiện chế tài xử lý và việc thay thế người đứng đầu vi phạm theo thẩm quyền (hoàn thành việc rà soát trong quý I/2027 và thực hiện thường xuyên).

5. Sơ kết, tổng kết

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện sơ kết, tổng kết định kỳ theo quy định. Trường hợp cần đánh giá riêng từng Nghị quyết, sử dụng dữ liệu, báo cáo trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, không yêu cầu cơ sở báo cáo lại.

IV- CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHUYÊN ĐỀ

Các nhóm nhiệm vụ chuyên đề được xác định tại 3 Phụ lục kèm theo Chương trình hành động, gồm:

Phụ lục 2: Phần chuyên đề thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới (5 nhiệm vụ có lộ trình cụ thể; 3 nhiệm vụ thường xuyên).

Phụ lục 3: Phần chuyên đề thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (8 nhiệm vụ có lộ trình cụ thể; 7 nhiệm vụ thường xuyên).

Phụ lục 4: Phần chuyên đề thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (13 nhiệm vụ có lộ trình cụ thể; 3 nhiệm vụ thường xuyên).

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và Chương trình hành động; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp hoặc có nguy cơ chồng chéo, bỏ trống; xác định tập trung theo dõi 3 nội dung trọng tâm trong năm 2027 để đánh giá sự chuyển biến:

(i) Chất lượng tổ chức đảng (qua năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tự phát hiện và khắc phục hạn chế, khuyết điểm).

(ii) Đổi mới hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng (qua năng lực tổng kết thực tiễn, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm).

(iii) Chất lượng đội ngũ cán bộ (qua kết quả đánh giá cán bộ).

2. Các cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và sản phẩm cuối cùng; lấy sản phẩm và kết quả thực tế làm thước đo chủ yếu đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động. Kết quả thực hiện gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, nhất là người đứng đầu; không lấy việc ban hành văn bản, tổ chức hội nghị, hoàn thành quy trình làm căn cứ chủ yếu xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

3. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương triển khai cập nhật các Nghị quyết và Chương trình hành động trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương (hoàn thành trong năm 2026); theo dõi, đôn đốc và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

(Toàn văn Chương trình số 47-Ctr/TW và các Phụ lục trong file đính kèm)

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