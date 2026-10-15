Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư

Hội nghị nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề

Theo Kế hoạch số 65-KH/ĐUB ngày 12/10/2026 của Đảng ủy Bộ Công Thương, Hội nghị nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những nội dung mới, trọng tâm; thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

Cụ thể hóa kịp thời các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thành chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện; đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc (điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội); kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở; tổ chức phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo chương trình, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu sẽ nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề, gồm:

(i) Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới;

(ii) Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

(iii) Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

(iv) Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh;

(v) Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững;

(vi) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Thực hiện chương trình chung, Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trong Đảng bộ Bộ.

Theo đó, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công Thương tham dự trực tiếp Hội nghị tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội.

Điểm cầu tại Bộ Công Thương được tổ chức với 02 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu tại Hội trường tầng 7, nhà B, trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội do Đại diện Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương (trừ các đồng chí đã dự ở điểm cầu Trung ương); Các đồng chí Lãnh đạo, cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Công Thương.

Điểm cầu Phòng họp 210 tầng 2, nhà B, trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội do Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo, cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; các đồng chí Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên Bộ, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Bộ); các đồng chí cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương được giao phụ trách điểm cầu.

Các điểm cầu tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ do Bí thư Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị, với sự tham dự: Các đồng chí Lãnh đạo, cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, cụ thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng.