Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được phân công, điều động đảm nhiệm vị trí công tác mới. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các đồng chí được trao quyết định.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các quyết định. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định.

Theo các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Công Thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công, điều động vừa nhận Quyết định. (Ảnh: DUY LINH)

Tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công, điều động vừa nhận Quyết định.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận quá trình công tác và những đóng góp quan trọng của các đồng chí vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận quá trình công tác và những đóng góp quan trọng của các đồng chí vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, các đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình Đảng bộ; giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng tập thể lãnh đạo các Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và lĩnh vực tuyên giáo; nhất là, chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội; định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, báo chí, xuất bản…

Đối với các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng trao nhiệm vụ.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp cam kết cùng các đồng chí được giao trọng trách sẽ chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị nơi nhận công tác mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.