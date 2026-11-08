Bộ chiêng Kơ Đơ được công nhận là Bảo vật quốc gia

Bộ chiêng Kơ Đơ của người Jrai được công bố là Bảo vật quốc gia.

Tối 7/11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (Gia Lai) diễn ra Đêm hội Cồng chiêng 2026.

Đêm hội với sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân đến từ Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và các địa phương của Gia Lai đã mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng, góp phần làm nên không khí đặc biệt của đêm hội.

Các nghệ nhân biểu diễn tại đêm hội. Ảnh: Phạm Quý.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh, từ bao đời nay, tiếng cồng, chiêng đã gắn bó với đời sống buôn làng Tây Nguyên, từ nghi lễ thiêng liêng đến những ngày hội cộng đồng. Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc. Đó là tiếng nói của tâm hồn, ký ức của cộng đồng, là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, với tổ tiên và với nhau.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005. Theo ông Tuấn, bảo tồn cồng chiêng không chỉ là giữ những bộ chiêng quý mà còn phải gìn giữ bài chiêng cổ, thang âm nguyên bản, nghi lễ, tri thức và không gian văn hóa của cộng đồng.

“Cái nguyên bản phải được gìn giữ, cải biên phải được nhận diện và cái mới phải làm giàu thêm, chứ không làm mất đi bản sắc của cái cũ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tỉnh Gia Lai xác định người dân là chủ thể của di sản, nghệ nhân và già làng là những người nắm giữ tri thức quý báu. Thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng kiểm kê, số hóa những giá trị có nguy cơ mai một, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ và gìn giữ không gian văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Hàng chục nghìn người mãn nhãn màn bắn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Gia Lai. Ảnh: Phạm Quý.

Một điểm nhấn tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 là công bố, tôn vinh Bảo vật quốc gia – Bộ chiêng Kơ Đơ của người Jrai.

Bộ chiêng có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm. Trải qua hơn một thế kỷ, bộ chiêng được các thế hệ trong gia đình người Jrai gìn giữ, gắn với những nghi lễ truyền thống và các sự kiện quan trọng của cộng đồng.

Bộ cồng chiêng Kơ Đơ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Giá trị của Bộ chiêng Kơ Đơ không chỉ nằm ở sự quý hiếm, nguyên vẹn của hiện vật mà còn ở tri thức dân gian, kỹ thuật chỉnh chiêng, nghệ thuật diễn tấu và những ký ức văn hóa được trao truyền qua từng thế hệ.

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, Bộ chiêng Kơ Đơ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026, là dịp tôn vinh di sản, tri ân các nghệ nhân, cộng đồng đã gìn giữ cồng chiêng, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Gia Lai đến du khách trong nước và quốc tế.