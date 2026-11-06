Bộ Chiến tranh Mỹ hé lộ kho UAV chiến đấu dành riêng cho CENTCOM

Xe quân sự của lực lượng Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, CENTCOM vốn chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông cùng một phần Trung Á và Nam Á.

Theo thống kê của Bộ Chiến tranh Mỹ, phần lớn số khí tài nêu trên mang tính chất phòng thủ. Trong đó, hơn 24.000 hệ thống chống thiết bị bay không người lái có chức năng phát hiện và ngăn chặn các UAV thù địch đã được cung cấp thông qua một đơn vị có tên là Lực lượng Đặc nhiệm liên cơ quan hợp nhất 401.

Số còn lại bao gồm hơn 1.300 UAV tấn công một chiều (được thiết kế để lao vào mục tiêu rồi tự hủy) cùng hơn 100 phương tiện mặt nước và phương tiện hoạt động dưới nước, phục vụ mục đích trinh sát và tấn công trên biển.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Chiến tranh nhấn mạnh các hệ thống chi phí thấp đóng vai trò là giải pháp thay thế số lượng lớn cho các loại vũ khí cũ vốn có giá lên tới hàng triệu USD. Theo bộ này, điều đó làm thay đổi "tỷ lệ trao đổi chi phí" - sự cân bằng giữa chi phí mà bên tấn công và bên phòng thủ phải bỏ ra - theo hướng có lợi cho Mỹ.

CEO của văn phòng chuyên về hệ thống không người lái của Bộ Chiến tranh Mỹ DRPM-UxS – ông Owen West cho biết mục tiêu là trang bị cho các lực lượng Mỹ "lực lượng áp đảo với chi phí phải chăng". Ông Owen West khẳng định mục tiêu đặt ra là mở rộng quy mô các năng lực này trên toàn bộ lực lượng liên quân. Ông đồng thời tiết lộ rằng hàng nghìn hệ thống đang hoạt động năm nay trong khu vực mới chỉ là bước khởi đầu.

Bộ Chiến tranh Mỹ lưu ý rằng các đợt bàn giao trên đánh dấu bước chuyển đổi từ quy trình phát triển kéo dài nhiều năm sang mô hình mua sắm nhanh hơn.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Pete Hegseth, DRPM-UxS sẽ tiếp tục cung cấp các hệ thống cho CENTCOM, đồng thời mở rộng việc triển khai sang Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh châu Âu và các đơn vị khác trong lực lượng liên quân.