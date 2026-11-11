Bộ chỉ số mới đo lường thành công của ngành du lịch - Không còn chỉ đếm số lượng du khách

Du khách chụp ảnh tại khu phố Seochon, phía Tây cung điện Gyeongbokgung, Seoul (Hàn Quốc). (Nguồn: Getty Images)

Trong nhiều năm, các cơ quan xúc tiến du lịch thường tập trung vào một tiêu chí: Số lượng khách quốc tế đến. Trong khi đó, thời gian lưu trú hay mức chi tiêu của du khách ít được chú ý, miễn là lượng khách tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh người dân địa phương tại nhiều thành phố phải rời khỏi nơi sinh sống do sự phát triển của mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn, cùng những đợt nắng nóng kỷ lục gây cháy rừng và nhiều hệ lụy khác, du lịch bền vững ngày càng được quan tâm.

Bộ Chỉ số Sức mạnh, Hiệu quả và Cơ hội

Du lịch bền vững hướng đến giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Một bộ chỉ số mới vừa được công bố được kỳ vọng sẽ giúp đánh giá lĩnh vực này theo cách toàn diện hơn.

Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) vừa ra mắt bộ Chỉ số Sức mạnh, Hiệu quả và Cơ hội (PEO), đánh giá các quốc gia dựa trên tác động môi trường của hoạt động du lịch, đóng góp của ngành vào việc làm và quy mô kinh tế.

Bộ chỉ số PEO do WTTC phối hợp với tổ chức Oxford Economics xây dựng, đánh giá ngành du lịch tại 184 quốc gia.

“Du lịch và lữ hành là một trong những lĩnh vực có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Bộ chỉ số mới cung cấp phương thức toàn diện hơn để hiểu rõ tác động của ngành”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTTC Gloria Guevara cho biết.

Bà Guevara nhận định, khi ngành du lịch tiếp tục phát triển, cần chú trọng chất lượng tăng trưởng bên cạnh số lượng. Việc đánh giá đồng thời đóng góp kinh tế, hiệu quả môi trường và cơ hội việc làm sẽ cung cấp thông tin hữu ích, hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Bộ chỉ số cũng làm nổi bật khả năng tạo cơ hội cho phụ nữ và thanh niên trên toàn cầu trong ngành du lịch.

Ba chỉ số đánh giá những khía cạnh nào?

Chỉ số Sức mạnh (Power Index) đánh giá quy mô ngành du lịch, phạm vi tạo việc làm và mức độ đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo bảng xếp hạng, 10 quốc gia đứng đầu lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Pháp, Anh, Nhật Bản, Mexico, Tây Ban Nha và Saudi Arabia.

Trong khi đó, Chỉ số Hiệu quả môi trường (Environmental Efficiency Index) xem xét các yếu tố như lượng khí thải nhà kính, mức sử dụng năng lượng carbon thấp, tiêu thụ nước, ô nhiễm không khí và sử dụng nguyên vật liệu, tương quan với giá trị kinh tế do hoạt động du lịch tạo ra.

Trong nhóm các nền kinh tế thu nhập cao, Thụy Điển đứng đầu chỉ số này. Costa Rica dẫn đầu nhóm nền kinh tế thu nhập trung bình cao.

Nhân viên nữ làm việc tại một khu nghỉ dưỡng ở Maldives. (Nguồn: Travel Trade Maldives)

Chỉ số thứ ba, Chỉ số Cơ hội (Opportunity Index), đánh giá đóng góp của ngành du lịch đối với phát triển xã hội, thông qua các tiêu chí như tăng trưởng việc làm, tỷ lệ lao động trẻ và lao động nữ.

Theo kết quả xếp hạng, Croatia đứng đầu nhóm các nền kinh tế thu nhập cao; Maldives dẫn đầu nhóm thu nhập trung bình cao; El Salvador đứng đầu nhóm thu nhập trung bình thấp và Gambia dẫn đầu nhóm thu nhập thấp.

Theo WTTC, tại những quốc gia như Maldives, Grenada và Belize, du lịch tạo việc làm cho một bộ phận đáng kể lực lượng lao động cả nước.

(theo Euronews)