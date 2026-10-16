Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV/2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Quý III, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nổi bật là tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tại các xã: Nguyễn Huệ, Trà Lĩnh và Phục Hòa, bảo đảm an toàn tuyệt đối; bồi dưỡng, hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập 17 xã; phối hợp tuần tra, phát quang 23,5 km đường biên, mốc giới, tổ chức 468 lần tuần tra, canh gác với 1.462 lượt người tham gia.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại Cao Bằng và hai xã Tràng Định, Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn; cử lực lượng tham gia xây dựng 11 trường liên cấp tại các xã biên giới.

Công tác tuyển sinh quân sự có chuyển biến tích cực, toàn tỉnh có 576 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội, tăng 99 thí sinh so với năm 2025, trong đó, 81 thí sinh trúng tuyển, tăng 28 thí sinh. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã khảo sát 14 nghĩa trang với 2.863 phần mộ, hoàn thành lấy mẫu ADN tại 9 nghĩa trang.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai theo kế hoạch với tổng số 29 nhà, trong đó, đã xây dựng 6 nhà, hoàn thành và bàn giao 5 nhà.

Quý IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.