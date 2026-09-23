Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 'Vui hội trăng rằm' cho gần 200 thiếu nhi

Trong không khí vui tươi, ấm áp của Tết Trung thu, các cháu thiếu niên, nhi đồng được tham gia nhiều hoạt động như: giao lưu với chú cuội, chị Hằng, tôn ngộ không; tham gia phá cỗ và rước đèn ông sao. Những tiết mục vui nhộn cùng các trò chơi mang đến tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ cho các em.

Trong năm học 2025-2026, có 105 cháu là con em lực lượng vũ trang thuộc Bộ CHQS tỉnh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 132 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi; riêng khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh có 46 cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 62 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhiều cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp xã, phường.

Dịp này, 108 cháu có thành tích xuất sắc, giỏi trong học tập, rèn luyện được biểu dương, khen thưởng. Đồng thời tặng quà động viên các em có hoàn cảnh thiệt thòi về sức khỏe.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng có thành tích xuất sắc trong học tập.

Phát biểu chúc mừng các cháu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các em trong năm học vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, sự ngoan ngoãn, chăm học và trưởng thành từng ngày của các cháu là nguồn động viên rất lớn để bố mẹ yên tâm công tác, nhất là khi phải thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác xa hoặc nhiệm vụ đột xuất. Đồng chí mong muốn các cháu tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè và không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng để trở thành những công dân có ích.

Các cháu thiếu niên, nhi đồng được phá cỗ và vui múa lân vui hội trăng rằm.