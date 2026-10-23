Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập huấn khai thác, sử dụng nền tảng Viettel Tammi

Dự chương trình có Đại tá Trần Thanh Bình – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Giám đốc Viettel Lai Châu; cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Trần Thanh Bình – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại chương trình, cán bộ chuyên môn Viettel Lai Châu giới thiệu tổng quan về nền tảng Viettel Tammi; các tính năng, tiện ích và phương thức khai thác, sử dụng nền tảng phục vụ công việc. Các học viên được hướng dẫn những thao tác cơ bản, phương pháp quản lý, khai thác thông tin và sử dụng các tiện ích trên nền tảng, qua đó từng bước nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ Viettel Lai Châu hướng dẫn các chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sử dụng ứng dụng Viettel Tammi.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng khai thác, sử dụng nền tảng Viettel Tammi cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Viettel Lai Châu trong nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ số; từng bước đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.