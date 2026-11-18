Đại tá Nguyễn Công Khuê, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2026, nhiệm vụ huấn luyện và diễn tập của lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai trong điều kiện có nhiều thay đổi về tổ chức, biên chế. Việc giải thể 4 ban chỉ huy phòng thủ khu vực và thành lập 2 trung đoàn đã đặt ra những yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và quản lý huấn luyện.

Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực về công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Toàn cảnh hội nghị

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và quy tắc bảo đảm an toàn đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Song song với đó, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, củng cố thao trường, bãi tập, bám sát phương án chiến đấu và điều kiện thực tế.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị áp dụng phương châm huấn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Qua đó, công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện, diễn tập từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập; nêu những thuận lợi, khó khăn, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành huấn luyện, diễn tập.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra; đồng thời xác định công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ.

Đồng chí yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị phải chủ động kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng thao trường, bãi tập, hệ thống vật chất, trang bị; xây dựng và dự kiến các phương án xử trí tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác hiệp đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, cá nhân; duy trì nghiêm các quy định, chế độ về bảo đảm an toàn. Đồng chí Chỉ huy trưởng cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy huấn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật ngay từ cơ sở, quyết tâm không để xảy ra mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.