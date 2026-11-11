Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và xã Thanh Thủy cùng cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại khu vực bình độ 300.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với các cựu chiến binh Sư đoàn 356 khảo sát thực địa tại bình độ 300. Từ những thông tin do các cựu chiến binh cung cấp, lực lượng làm nhiệm vụ đối chiếu với dấu tích còn lại trên chiến trường xưa, xác minh và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị đưa hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập xuống núi.

Khu vực tìm kiếm có nhiều đá, hố hào và hầm sập. Địa hình hiểm trở, thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc tiếp cận các vị trí tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám địa bàn, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất đá để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghi thức khâm liệm hài cốt liệt sĩ.

Việc quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300 là kết quả có ý nghĩa khi Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã đi qua nửa chặng đường. Kết quả này ghi nhận sự kiên trì của lực lượng làm nhiệm vụ và sự đóng góp của các cựu chiến binh trong việc cung cấp thông tin, phối hợp khảo sát thực địa.

Hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thôn Giang Nam.

Sau lễ cất bốc, hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để chăm sóc, hương khói trong thời gian chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.