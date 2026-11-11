Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300
Tại khu vực bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa cất bốc, quy tập 60 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Tham dự có Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh.
Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với các cựu chiến binh Sư đoàn 356 khảo sát thực địa tại bình độ 300. Từ những thông tin do các cựu chiến binh cung cấp, lực lượng làm nhiệm vụ đối chiếu với dấu tích còn lại trên chiến trường xưa, xác minh và mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Khu vực tìm kiếm có nhiều đá, hố hào và hầm sập. Địa hình hiểm trở, thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc tiếp cận các vị trí tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám địa bàn, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất đá để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Việc quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300 là kết quả có ý nghĩa khi Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã đi qua nửa chặng đường. Kết quả này ghi nhận sự kiên trì của lực lượng làm nhiệm vụ và sự đóng góp của các cựu chiến binh trong việc cung cấp thông tin, phối hợp khảo sát thực địa.
Sau lễ cất bốc, hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để chăm sóc, hương khói trong thời gian chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202611/bo-chi-huy-quan-su-tinh-quy-tap-60-hai-cot-liet-si-tai-binh-do-300-6375ab9/